Il Lungobisenzio presto tornerà a "vivere", il Comune cerca un gestore per i prossimi cinque anni

Pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione. Lo stadio non è stato più utilizzato dopo i lavori di rifacimento ed è stato al centro di una querelle tra amministrazione comunale e Ac Prato

Resuscitare lo stadio Lungobisenzio che dopo i lavori di adeguamento non è ancora stato inaugurato. A questo punta l'amministrazione comunale che ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse alla ricerca di un gestore che si occupi dell'impianto sportivo nei prossimi cinque anni ed eventualmente, alla scadenza, per altrettanti ancora. Inutilizzato nella stagione 2018/2019 a causa della lite tra il Comune di Prato e l'Ac Prato che stato giocando il suo campionato a Montemurlo, il Lungobisenzio è pronto per riaprire i cancelli. “Il gestore dovrà garantire l'uso e la disponibilità della struttura alla città in generale e al mondo sportivo in particolare – scrive nell'avviso il Comune – e proporre un progetto di sviluppo e rilancio dello stadio comunale”. Per farsi avanti c'è tempo fino al 7 giugno e sul sito del Comune di Prato sono disponibili tutte le informazioni necessarie a presentare la candidatura. Per ogni offerta sarà valutato il valore economico con un massimo di 30 punti e quello qualitativo con un massimo di 70.

La gestione dovrà farsi carico di tutto: dalla programmazione e coordinamento dell'attività sportiva alla sorveglianza, pulizia e manutenzione dell'impianto, dal funzionamento dei punti ristoro alla raccolta delle pubblicità fino alla direzione amministrativa, tecnica e organizzativa. Difficile pensare al ritorno del Prato al Lungobisenzio dopo che le contrapposizioni con il Comune hanno varcato le porte della procura sfociando in una inchiesta che, nelle settimane scorse, si è chiusa con l'archiviazione. Il Comune fa affidamento sulle offerte considerata l'appetibilità dello stadio che offre il requisito minimo della capienza – 2.966 spettatori – ma che potrebbe aumentare con alcune modifiche per rispondere, eventualmente, a progetti più ambiziosi, se ce ne sono.



