07.05.2020 h 11:34 commenti

Il lockdown non ferma lo spaccio: arrestati tre pusher dai carabinieri

Le operazioni fatte nei primi giorni di maggio. ieri in manette è finito un giovane sorpreso in via Strozzi e trovato con hashish e cocaina, oltre a quasi duemila euro in contanti

Tre pusher sono stati arrestati dai carabinieri, e uno denunciato, in questi primi giorni di maggio. Segno evidente che l'attività di spaccio non si è fermata nemmeno in temi di lockdown.

L'ultimo arresto in ordine di tempo è avvenuto ieri, 6 maggio, e riguarda un 29enne di nazionalità marocchina sorpreso in via Strozzi da una pattuglia di carabinieri del Reparto Operativo mentre cedeva 4,5 grammi di hashish ad un connazionale di 26 anni. Il pusher ha cercato di scappare ma è stato bloccato da un'altra pattuglia di militari, intervenuta in aiuto dei colleghi. Addosso al giovane sono stati trovati altri 53,5 grammi di hashish, 1,65 di cocaina suddivisa in tre dosi, una bilancina e un coltello a serramanico. sequestrati anche 1.905 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. Cliente e spacciatore sono stati sanzionati anche per violazione del dpcm.

Gli altri due arresti sono avvenuti nei giorni scorsi e riguardano un cinese di 32 anni per il quale è scattato l'aggravamento della misura cautelare con la detenzione domiciliare invece dell'obbligo di dimora. L'uomo era stato arrestato lo scorso 7 novembre ma il 22 aprile era stato nuovamente sorpreso a cedere stupefacenti. da qui l'aggravamento della misura cautelare.

Infine in manette un marocchino di 26 anni e denunciato un suo connazionale di 32 dopo essere stati sorpresi a spacciare in via della Croce Rossa.