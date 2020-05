20.05.2020 h 10:39 commenti

Il lockdown ha portato in dote a Schignano il negozio di alimentari che mancava da un anno

Proprio nel periodo di maggiore bisogno, soprattutto per gli anziani del paese, è stata riaperta la bottega un tempo gestita da Mario Tacconi. L'assessore Buoni: "Un presidio sul territorio doppiamente importante"

Per un anno a Schignano è stato impossibile fare la spesa, dopo la morte improvvisa di Mario Tacconi che per decenni ha gestito la bottega alimentare, punto anche di aggregazione e di ritrovo. Una mancanza che è diventata particolarmente pesante durante il periodo di quarantena, soprattutto per le persone anziane, quando anche per acquistare un litro di latte e un po' di pane bisognava andare a Vaiano.

E proprio durante il lockdown Serena Sale e Luca Othman hanno deciso di rilevare la vecchia bottega alimentare e restituire alla frazione un servizio fondamentale, anche nella prospettiva dell'arrivo dell'estate, quando tanti pratesi salgono in val di Bisenzio alla ricerca di un po' di fresco.

“Dalla scorsa estate – spiega Sale - abbiamo iniziato ad accarezzare l'idea di aprire un negozio alimentare, poi con la quarantena ci siamo accorti dell' importanza dei negozi di vicinato e così abbiamo deciso per il grande passo.”

La Tana delle pecore è stata inaugurata durante lo scorso fine settimana.

“Un presidio sul territorio doppiamente importante – ha sottolineato l'assessore allo sviluppo economico Beatrice Buoni – da una parte offre un servizio importante in una frazione che ne era rimasta sguarnita, dall'altra nell'ottica del turismo di prossimità rende la Val di Bisenzio ancora più attrattiva”.



