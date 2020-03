17.03.2020 h 12:42 commenti

Il locale non fa rispettare la distanza tra gli avventori e la polizia lo chiude

Trenta giorni di stop per un esercizio pubblico in via Roma al cui interno sono state trovate troppe persone e tutte vicine tra loro in violazione del decreto del Governo emanato per contenere la diffusione del coronavirus. Tra i clienti identificati, anche diversi spacciatori

Troppe persone tutte insieme, senza il rispetto della distanza e, in più, alcune con precedenti per spaccio di droga e dunque ritenuti un rischio sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. L'esercizio pubblico nel quale si trovavano è stato chiuso dalla questura per le violazioni al provvedimento del Governo che vieta assembramenti allo scopo di contenere la diffusione del coronavirus. Il negozio dovrà stare chiuso per trenta giorni. Già nell'estate del 2018 lo stesso negozio era chiuso perché diventato punto di riferimento e abituale ritrovo di cittadini nigeriani dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus