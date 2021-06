10.06.2021 h 10:14 commenti

Il Livi e il Dagomari potranno continuare a utilizzare gli spazi del Rodarino e del Centro Ventrone

Il Comune ha rinnovato la concessione alla Provincia, ma il problema della carenza delle aule resta. Al liceo artistico e scientifico mancano ancora otto aule, mentre i ragazzi in lista d'attesa per l'istituto di via Galcianese non hanno speranza di potersi iscrivere

Rinnovata dal Comune la concessione alla Provincia degli spazi del Rodarino e del Centro Ventrone. Anche per il prossimo anno scolastico, il liceo Livi potrà utilizzare gli spazi del polo di via Galcianese e il Dagomari quelli di via delle Gardenie, mentre il Marconi, oltre alla sede, avrà a disposizione tutto lo stabile del Marconcino(quest'anno in parte occupata dal Brunelleschi).

Una scacchiera a cui mancano, però, ancora molti pezzi. “Con il rinnovo della concessione – spiega Maria Grazia Ciambellotti dirigente del Livi e Brunelleschi – risolviamo solo in parte il problema degli spazi, restano fuori otto aule;tre per il liceo artistico e cinque per lo scientifico e il linguistico. Stiamo ancora aspettando di avere il progetto della nuova sede del Brunelleschi a Montemurlo. Restiamo comunque molto preoccupati”.

Il liceo Brunelleschi, quindi continuerà a utilizzare gli spazi della sede storica, quelli in via Milano a Montemurlo e dell'ex caserma dei vigili del fuoco, a cui si sono aggiunte due aule in più dopo il trasferimento della Fondazione Parsec. Gli studenti del Livi, invece, avranno a disposizione la sede di via Marini e undici aule al Rodarino.

Il Dagomari, oltre alle sede in via di Reggiana utilizzerà il primo piano del centro Ventrone. “Speravamo di ottenere anche gli spazi al piano terra – spiega la dirigente scolastica Maria Gabriella Fabbri – ma non ci sono stati concessi. Facendo un po' di acrobazie con gli orari, in modo da fare la turnazione nei laboratori e utilizzando le tensostrutture, riusciamo a sistemare tutti i ragazzi. Purtroppo credo che non riusciremo ad esaurire la lunga lista d'attesa che si è formata”

