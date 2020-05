09.05.2020 h 14:52 commenti

Il liceo Copernico si amplia, ecco come sarà la nuova struttura

Il nuovo edificio sostituirà l'attuale struttura prefabbricata che attualmente ospita l'ufficio scolastico provinciale



L'obiettivo è rendere utilizzabile la nuova costruzione nel settembre del 2022. Solo allora capiremo se la struttura sarà utilizzata come ampliamento del liceo Copernico che ospita 1.500 studenti, o di qualche altra scuola, ad esempio il liceo Livi che "scoppia". Molto dipenderà dalle iscrizioni e dalle linea guida che a breve il ministero dell'Istruzione dovrebbe dare per la ripresa delle scuole dopo l'emergenza Coronavirus.

Il progetto defintivo è stato presentato questa mattina, 9 maggio, dal presidente della Provincia Francesco Puggelli, dal suo tecnico, l'ingegnere Irene Serrau e dal progettista, l'architetto Daniele Rangone dello studio Settanta7, leader nazionale nella costruzione di scuole con soluzioni tecnologiche innovative.

Struttura in legno a un piano, facciate rivestite in zinco o titanio e una copertura a forma di pagoda. E' volto alla massima flessibilità funzionale il nuovo edificio scolastico che sarà costruito accanto al liceo Copernico in via Borgovalsugana sostituendo con una demolizione il prefabbricato dove attualmente ha sede l'ufficio scolastico provinciale.L'obiettivo è rendere utilizzabile la nuova costruzione nel settembre del 2022. Solo allora capiremo se la struttura sarà utilizzata come ampliamento del liceo Copernico che ospita 1.500 studenti, o di qualche altra scuola, ad esempio il liceo Livi che "scoppia". Molto dipenderà dalle iscrizioni e dalle linea guida che a breve il ministero dell'Istruzione dovrebbe dare per la ripresa delle scuole dopo l'emergenza Coronavirus.Il progetto defintivo è stato presentato questa mattina, 9 maggio, dal presidente della Provincia Francesco Puggelli, dal suo tecnico, l'ingegnere Irene Serrau e dal progettista, l'architetto Daniele Rangone dello studio Settanta7, leader nazionale nella costruzione di scuole con soluzioni tecnologiche innovative.

Nei nuovi 1.350 mq troveranno posto dieci aule di varie dimensioni, due laboratori, un'aula lettura e una di aggregazione. Sono tutti spazi modulari, compresi i corridoi, che è possibile modificare in base alle esigenze del momento. "La scelta del legno guarda alla garanzia di staticità della struttura - spiega l'architetto Rangone e ci regala anche grande flessibilità.In più abbiamo puntato a tenere il più possibile bassi i costi di manutenzione. Vorremmo coprire la facciata con zinco o titanio. Se ciò non fosse possibile useremo l'alluminio. E' una zona a rischio alluvione per cui è l'edificio è rialzato dal piano campagna di 80 centimetri per evitare allagamenti. Ha un serbatoio per le acque piovane da usare per l'esterno e un impianto fotovoltaico. Per cui possiamo dire che i consumi sono prossimi allo zero".

L'opera costa 3,6 milioni di euro che saranno coperti dal ministero dell'istruzione grazie a uno specifico bando che ha visto la Provincia piazzarsi in ottima posizione. "Questo progetto - spiega Francesco Puggelli, presidente della Provincia - rientra perfettamente nel piano di potenziamento dell'edilizia scolastica che è punto centrale del mio mandato. E' fondamentale risolvere definitivamente la carenza di spazi e le soluzioni ponte. Oltre a questo edificio accanto al liceo Copernico stiamo lavorando all'ampliamento del Marconcino in via Galcianese (4 milioni di euro) dove sorgerà anche il polo sportivo di San Paolo (5 milioni di euro) e la cosiddetta scuola di legno al polo di via Reggiana (oltre due milioni di euro)".





Ancora non è chiaro dove traslocherà l'uffico scolastico provinciale, ora ospitato nella struttura da abbattere. Lo scopriremo tra qualche mese quando l'auspicabile allentamento della pandemia permetterà una riflessione concreta in merito. A breve è previsto il deposito del progetto definitivo e per settembre sarà pronto quello esecutivo a cui seguirà la richiesta del permesso di costruire e la gara d'appalto. La durata del cantiere è di circa 12 mesi. L'obiettivo di aprire i battenti nel settembre del 2022 è realistico.Ancora non è chiaro dove traslocherà l'uffico scolastico provinciale, ora ospitato nella struttura da abbattere. Lo scopriremo tra qualche mese quando l'auspicabile allentamento della pandemia permetterà una riflessione concreta in merito.

E.B.