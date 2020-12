07.12.2020 h 18:02 commenti

Il laghetto di Galciana abbandonato all'incuria e al degrado. Protestano i cittadini che abitano nella zona

Realizzato in mezzo alle abitazioni in via Mediterraneo, da anni manca qualsiasi manutenzione e pulizia: "Per tagliare l'erba due volte l'anno ci autotassiamo noi residenti, ma servirebbe molto altro"

Il piccolo lago in via Mediterraneo, nella zona verde di Galciana, è abbandonato all’incuria che oltre a creare una situazione di degrado lo rende anche poco sicuro. E quanto denunciano i residenti che tornano a chiedere interventi per risolvere la situazione di degrado.

In effetti parte della staccionata che circonda il laghetto è caduta e non è stata sostituita, al massimo sono state posizionate delle transenne mobili, il ponte è chiuso da anni perché nessuno provvede a cambiare le assi ormai marcite e la vegetazione ha invaso buona parte dello specchio d'acqua. Eppure il laghetto si trova nel mezzo di un’area frequentata da bambini e dai numerosi condomini dei palazzi che, una quindicina di anni fa sono stati costruiti intorno.

A farsi portavoce delle lamentele dei residenti è Daniele Biagioli. “Da almeno cinque anni – racconta – nessuno si occupa più di questo laghetto. Siamo noi condomini ad autotassarci per far tagliare l’erba almeno due volte l’anno. Ma sulla sicurezza, ovviamente, non possiamo intervenire. Ogni volta che chiediamo spiegazioni ci rimbalzano da un ufficio all’altro senza trovare mai una soluzione”.

Nei progetti di urbanizzazione il laghetto doveva essere abbellito anche con delle fontane, mentre a completare la scenografia è stato costruito un ponte che congiunge le due rive. “Da anni – continua Biagioli - visto che le assi sono marcite, Consiag servizi ha saldato davanti agli ingressi due transenne per impedire il passaggio. Nel frattempo la situazione è andata sempre più degenerando e le assi sono saltate. Inoltre nei tratti di staccionata caduta perché marcia, viene messa una fettuccia per segnalare il pericolo, lasciando di fatto un vuoto pericoloso. Eppure qui passeggiano, soprattutto in primavera e in estate, moltissime persone anziane che potrebbero scivolare nell’acqua. Credo che non sia un intervento costoso, ma che comunque è necessario prima che accada una disgrazia”.



