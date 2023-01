28.01.2023 h 13:19 commenti

Il ladro sacrilego subito preso dai carabinieri ma la pisside con le ostie consacrate ancora non si trova

L'autore del furto nella Basilica di Santa Caterina de' Ricci è un 47enne con precedenti. Si nascondeva a casa di un amico a Vaiano e quando ha visto i militari ha cercato di scappare da una finestra. Il ringraziamento del vescovo ai militari

E' stato preso nel giro di poche ore l'autore del furto sacrilego all'interno della Basilica di Santa Caterina de’Ricci ( LEGGI ). I carabinieri di Prato avevano fin da subito capito chi potesse essere il ladro e stamani, dopo una serie di appostamenti, lo hanno catturato a Vaiano, dove si era nascosto da un amico. Quando i militari della stazione di Vaiano si sono presentati, l'uomo ha cercato di scappare da una finestra ma è stato subito fermato. Si tratta di un italiano di 47 anni con svariati precedenti penali. Ancora non è stata ritrovata, invece, la pisside con le ostie consacrate prelevata dal tabernacolo della chiesa. L'uomo ha detto di essersene disfatto dopo aver cercato di venderla ad alcuni ricettatori, ma l'oggetto non è stato ancora ritrovato. Gli inquirenti non escludono del tutto la pista della vendita delle ostie consacrate per eventuali “messe nere” anche se obiettivamente non pare questo il caso.

Il 47enne è stato poi portato dai carabinieri presso la Basilica e gli investigatori hanno ripercorso fedelmente tutte le azioni poste in essere dal ladro, ispezionando i cestini dei rifiuti di tutta la zona. Le operazioni di ricerca della pisside si sono spostate al centro di raccolta rifiuti di Alia in via Paronese, dove i militari hanno controllato alcuni cumuli di rifiuti, ma purtroppo non è stato rinvenuto l’oggetto sacro.

Nella Basilica pratese, alle monache di clausura presenti durante le operazioni di sopralluogo, l’uomo ha rivolto parole di scuse per il grave gesto fatto e le stesse hanno avuto parole di compassione dichiarandogli il loro perdono e spiegandogli la gravità dell'azione.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Prato e dovrà rispondere del reato di furto aggravato.

Il vescovo Giovanni Nerbini ha rivolto il suo ringraziamento ai carabinieri: "Grazie per tutto l’impegno profuso nel risolvere nel minor tempo possibile il gravissimo fatto avvenuto nella basilica di San Vincenzo e Santa Caterina de’ Ricci. Purtroppo le ostie consacrate non sono state ritrovate, nei prossimi giorni faremo un gesto pubblico, una celebrazione in riparazione della profanazione dell’Eucarestia».