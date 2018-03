16.03.2018 h 12:04 commenti

Il ladro del tombino in azione a Seano: preso di mira un negozio di ferramenta

Il colpo questa notte: ad agire un bandito solitario con il cappellino e la sciarpa a camuffarne il viso. Portato via il fondo cassa

Furto con spaccata questa notte, 16 marzo, alla mesticheria Spinelli di Seano. In azione un bandito solitario con il cappellino e la sciarpa a camuffarne il viso per non essere riconoscibile dalle telecamere di sicurezza del negozio. L'allarme è scattato attorno alle 4 quando l'uomo ha infranto la porta vetrina d'ingresso con un tombino preso dalla strada davanti alla ferramenta. Purtroppo una tecnica ormai tristemente noto ai commercianti e agli esercenti di Prato e provincia.