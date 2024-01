22.01.2024 h 13:41 commenti

Rinnovato con dodici nuove postazioni il laboratorio di saldatura del Marconi

Un investimento di 180 mila euro da parte della Provincia che, oltre ai nuovi macchinari, prevede un impianto di aspirazione e filtrazione dell'aria. Pronto anche quello del centro stampa per la specializzazione dei grafici pubblicitari

Un nuovo laboratorio di saldatura per gli studenti dell'indirizzo di meccanica dell'istituto Marconi, dodici le postazioni in un ambiente completamente ristrutturato con un sistema innovativo di aspirazione, trattamento fumi e di filtrazione per gas e polveri.

Un investimento complessivo, da parte della Provincia, di 180mila euro. "Il vecchio laboratorio - ha sottolineato il dirigente scolastico Paolo Cipriani - aveva bisogno di un restyling, sono state posizionati macchinari all'avanguardia che i ragazzi potranno anche ritrovare nel mondo del lavoro. Un'ulteriore risposta alla crescente domanda di tecnici specializzati che arriva dagli imprenditori". Intanto è già pronto il nuovo laboratorio di stampa per l'indirizzo di grafica.

Oltre ai macchinari, ma questa volta con fondi Pnrr, è previsto entro il 2025 un programma di formazione per insegnanti e studenti per un valore di 170mila euro.

"Il compito della Provincia - ha spiegato il presidente Simone Calamai - è quello di aiutare i ragazzi nel loro percorso formativo, con questo laboratorio avranno nuove chanche spendibili al momento del diploma"

Gli studenti hanno già iniziato a fare pratica sui nuovi macchinari utilizzando anche dispositivi di protezione, come le maschere wireless di ultima generazione: "Sono postazioni - racconta Alena Vannini studentessa del quarto anno - facili da utilizzare e che garantisco un alto grado di protezione, ora il mio sogno di dedicarmi alla meccanica, che ho ereditato da mio padre, è diventato una realtà".