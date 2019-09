05.09.2019 h 17:43 commenti

Il Laboratorio del Tempo trasloca a Galcetello: ecco la nuova offerta di corsi

La festa per l'inaugurazione sarà sabato 14 settembre alle 16 in via 7 marzo, 15. L'assessore Ilaria Santi: "Il laboratorio offre un'attività preziosa e importante per tutta la comunità"

Nuova sede per il Laboratorio del Tempo che si trasferisce da via Roma a via 7 Marzo, 15, in località Galcetello. Il taglio del nastro ufficiale è fissato per sabato 14 settembre alle 16, quando si terrà la festa di inaugurazione della nuova sede con mostre, performance e "assaggi" delle tante attività con musica e creatività.



"Quella che offre il laboratorio del Tempo è un'attività preziosa e importante per tutta la comunità - ha affermato l'assessore alle pari Opportunità Ilaria Santi -. Questa nuova sede accoglierà le tante associazioni che da anni, grazie ai loro corsi, rendono viva questa realtà che, in spazi nuovi e accoglienti, metterà a disposizione di tutti una vasta serie di attività che vanno dai corsi di computer a quelli di lingua, dalla ginnastica dolce a veri e propri laboratori di cucito utili per formare e reintegrare nel mondo del lavoro".

Riaprono anche le iscrizioni ai corsi. Dalle 10 di mercoledì 11 settembre fino alle 17 di lunedì 23 settembre, sarà possibile iscriversi ai corsi della nuova programmazione del Laboratorio del Tempo, utilizzando esclusivamente la procedura on line all’indirizzo https://corsielaboratori.comune.prato.it

La programmazione di corsi del Laboratorio del tempo è aperta a tutti con un occhio attento alle Pari Opportunità: ci sono corsi di lingua, informatica e fotografia; corsi di creatività e artistici, corsi finalizzati al benessere fisico e bridge. Il Laboratorio ospita anche i corsi di ginnastica motoria per gli anziani finanziati dal Comune di Prato e gestiti dalla Uisp.

Fra le proposte: corsi di base e avanzato per il computer, per l’uso di programmi quali excel e per imparare l’uso della macchina fotografica. I corsi di lingua rispondono a diverse esigenze di conoscenza, dai principianti ai livelli avanzati, le proposte riguardano le seguenti lingue: inglese, francese, cinese e spagnolo.

Fra le proposte di attività creative ed artistiche ci sono canto per persone disabili, pittura, acquarello, disegno e ceramica, uncinetto e punti maglia ma anche laboratori di scrittura creativa. Nell’ambito delle proposte di benessere e armonia ci sono corsi di Yoga e QiGong, insieme a mindfulness, yoga della risata, pilates zen e bridge. Oltre ai corsi, sono aperti presso il Laboratorio alcuni spazi gratuiti per i quali non è necessaria l’iscrizione. La partenza dei corsi è prevista per gli inizi di ottobre.

A partire dal 24 settembre inizieranno le iscrizioni al Laboratorio tecniche di cucito e riparazione sartoriale di base gratuito di 50 ore. Il laboratorio fa parte di un progetto formativo più ampio propedeutico all’inserimento lavorativo che comprende vari percorsi. I percorsi sono rivolti, prevalentemente, a donne non occupate italiane e straniere con riserva del 20% dei posti disponibili a donne in contatto con i Servizi Sociali del Comune di Prato. Le partecipanti potranno frequentare più attività laboratoriali, previo superamento delle prove di valutazione.