Il kickboxer pratese Oussama Rebbani è campione d’Italia. Prossima tappa i mondiali in Bosnia

A Genzano di Roma, l’atleta ha vinto i due incontri finali, aggiudicandosi il titolo nazionale. A ottobre rappresenterà l’Italia ai campionati mondiali, ma prima il ramadan

Una vittoria che vale il titolo di campione Italiano di kickboxing e la qualificazione ai mondiali quella di Oussama Rebbani, pratese di origini marocchine di 26 anni. Sabato 13 aprile, a Genzano di Roma, il kickboxer ha infatti avuto la meglio sugli altri due finalisti della categoria dei -71kg, dopo che già l’anno scorso aveva sfiorato la vittoria, classificandosi secondo.

Quest’anno, oltre alla medaglia d’oro, Oussama ha conquistato anche la possibilità di far parte della nazionale azzurra ai campionati mondiali, che si svolgeranno a Sarajevo nel mese di ottobre.

Nato in Marocco, l’atleta è in Italia da quando aveva due mesi, per cui non ha dubbi nell’affermare che Prato è la sua città. Dal 2009 pratica la kickboxing - disciplina di combattimento che combina arti marziali e pugilato - e da quattro anni si allena, tutti i giorni, nel Team Marceddu di Firenze.

Da buon musulmano, il prossimo mese Oussama praticherà il ramadan, non molto compatibile con la preparazione di gare importanti. “Prenderò parte a qualche incontro per tenermi attivo e allenato, ma non prima del mese di luglio - dice - Il mio obiettivo principale sono già i mondiali di ottobre. Sono onorato di rappresentare l'Italia e soprattutto la mia città, Prato”.

Barbara Becchimanzi