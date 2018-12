20.12.2018 h 18:30 commenti

Il Gruppo Femminile diventa Gruppo Insieme, novità e appuntamenti nelle festività della Pubblica Assistenza

Oggi visita e consegna regali nelle Rsa, domenica 23 dicembre merenda per la tombola nel Salone Apollo, lunedì 31 dicembre cena per i volontari

Saranno festività natalizie ricche di impegni e di importanti cambiamenti per la Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato. Anzitutto Babbo Natale farà tappa, stasera venerdì 21 dicembre, nella Rsa Villa Maria Assunta e Villa Biti di Prato per fare gli auguri ai residenti, insieme ai volontari dell’associazione di via San Jacopo, consegnando i regali preparati per donare un sorriso a chi si trova magari da solo nei giorni delle festività natalizie.

Inoltre, domenica 23 dicembre, sarà organizzata una merenda per i partecipanti al gioco della tombola, che si tiene abitualmente nel Salone Apollo, al primo piano della sede centrale. Sarà un momento per raccontare le molte attività svolte dal Gruppo Femminile che dal 2019 cambierà il proprio nome in Gruppo Insieme, non certo per cancellare la storia gloriosa del gruppo, quanto per sottolineare come insieme al gruppo collaborino volontari e volontarie, tutti insieme appunto con l’unico scopo di dedicarsi agli altri, di fatto il fine principale de L’Avvenire. Molti in ogni caso i traguardi raggiunti dal Gruppo Femminile, come il Mercatino di Natale, portato avanti per anni con profonda dedizione e grandi risultati in termini di beneficenza. Senza dimenticare il forte impegno sul fronte della vicinanza agli anziani, dalle Rsa alla consegna pasti.

Non a caso il nascente Gruppo Insieme ha in programma per notte del 31 dicembre di organizzare la cena per i militi che passeranno la nottata in servizio. “Preparare la cena a questi volontari è una forma di ringraziamento per loro e tutti quelli che dedicano il loro tempo all’associazione e quindi al prossimo – sottolinea Monia Venditti, consigliere delegato al Gruppo Femminile –. Ulteriori iniziative sono già in cantiere da parte del gruppo, come gite, attività ludiche e merende, che verranno calendarizzate a breve, con l’auspicio che le molte attività svolte fino ad oggi dal Gruppo Femminile continuino e si si incorporino con le nuove, alla luce dell’ottimo lavoro svolto fin qui”.