Il gruppo di animazione della scuola Gianni Rodari di Viaccia "rilegge" l'Inferno di Dante

Lo spettacolo, in versione adatta a famiglie, sarà rappresentato sabato pomeriggio nel Giardino di Elisabetta in via Valdingole, in occasione della giornata dedicata al sommo poeta

Si intitola "Inferno per bambini e genitori curiosi" lo spettacolo ideato dal gruppo di animazione della scuola Gianni Rodari di Viaccia, un omaggio all'opera più nota dell'Alighieri, ma in versione famiglia. La prima si terrà sabato 25 marzo alle ore 15.30 presso il Giardino di Elisabetta in via Valdingole, in occasione della giornata dedicata al sommo poeta, il gruppo animazione metterà in scena un Inferno dantesco adatto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, genitori, nonni e a tutti coloro che hanno voglia di divertirsi. Da un’idea di Pasquale Basto e Pamela Stolfi, i genitori dei bambini della scuola Rodari, in collaborazione con il Circolo La Libertà Viaccia, daranno vita ai protagonisti dell’Inferno in chiave comica.

