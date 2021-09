10.09.2021 h 20:30 commenti

Il green pass scade il primo giorno di scuola, insegnante “prigioniera” della burocrazia

Una docente del Dagomari ha contratto il virus a marzo dopo la prima dose di vaccino. Il suo certificato quindi è agli sgoccioli e al momento non può fare la seconda dose

La burocrazia Covid "imprigiona" un altro insegnante. Oggi vi raccontiamo la storia di Viola Rossi, insegnante del Dagomari che in assenza di una decisione del governo dal prossimo 15 settembre sarà costretta a fare tre tamponi a settimana, a pagamento, per poter lavorare. La docente infatti, rientra in quel gruppo di persone finito nel limbo per aver contratto il virus dopo la prima dose di vaccino perché in questi casi il green pass dura sei mesi a partire dal primo tampone positivo ma alla scadenza non è prevista la seconda dose. Viola Rossi ha ricevuto la prima dose a febbraio e si è ammalata a marzo. Il suo green pass scadrà esattamente il 15 settembre, primo giorno di scuola. Significa che da quel momento ci vorranno tre tamponi a settimana per entrare a scuola. Pena la sospensione senza stipendio. “A 15 euro a tampone significa spendere 200 euro al mese per colpe non mie. - afferma- ma al di là della spesa, è sconcertante che nessuno sappia cosa fare per risolvere il problema. Scuola e Asl allargano le braccia in attesa che il governo prenda una decisione. Sono finita in un girone dantesco con l’unica colpa di essermi contagiata dopo la prima dose”. Nelle ultime ore qualcosa si sta muovendo a livello ministeriale ma ancora le indicazioni non sono chiare e condivise.