18.08.2021

Il green pass arriva anche al Santo Stefano, da oggi è necessario mostrarlo all'ingresso

Il provvedimento riguarda i soli accompagnatori e non i pazienti. L'Asl Toscana Centro sta applicando la norma in tutta la rete ospedaliera

L'obbligo di esibire il green pass arriva anche al Santo Stefano come nel resto della rete ospedaliera dell'Asl Toscana centro e regionale. Da oggi, 18 agosto, chi si reca in ospedale dovrà mostrare il certificato che attesta l'avvenuta vaccinazione antiCovid o l'effettuazione di un tampone nelle 48 ore precedenti con esito negativo. Attenzione: l'obbligo non riguarda i pazienti che seguono altre procedure per verificarne la negatività al virus, ma solo gli accompagnatori e chi si reca in ospedale per conoscere lo stato di salute del proprio familiare ricoverato anzichè farlo via telefono. L'obbligo di mostrare il green pass riguarda anche il pronto soccorso quando il paziente necessita della presenza di un accompagnatore. I controlli agli ingressi del Santo Stefano vengono eseguiti dalla Securitalia che si occupa del servizio di sicurezza nel nosocomio.

L'obbligo di mostrare il green pass in determinate circostanze e luoghi è scattato il 6 agosto in tutta Italia. Il tempo di organizzare il servizio e di dotare il personale dei dispositivi necessari al controllo, e anche le strutture ospedaliere dell'Asl Toscana centro lo stanno rendendo effettivo. Si parte con il greenpass anche per l'accesso alla mensa aziendale interna al Santo Stefano.

Altri enti cittadini hanno applicato l'obbligo di esibire la certificazione verde all'ingresso sin da subito. Ad esempio la rete museale cittadina e il sistema delle biblioteche.