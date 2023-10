05.10.2023 h 14:52 commenti

Il gran cuore della professoressa Maria: lascia in dote i suoi risparmi per aiutare gli studenti più bravi

La docente di inglese, morta nel 2021, ha insegnato a lungo alla Ser Lapo Mazzei dove stamani sono state consegnate le borse di studio a due ragazzi

L'amore verso la scuola e in particolare per quella dove per anni ha insegnato, continua anche dopo la morte. E così, questa mattina 5 ottobre, alle Ser Lapo Mazzei dell'istituto comprensivo Marco Polo si è dato atto alle volontà testamentari di Maria Simeon, insegnante di inglese morta nel 2021, che ha lasciato alla scuola 10mila euro (il lascito complessivo è di 45mila euro suddiviso con altri istituti di Firenze) per finanziare borse di studio destinate a ragazzi meritevoli.

Un assegno di 500 euro per cinque anni consegnato a due ragazzi, Giovanni Valentino e Catia Chikhi, che a gigno hanno finito le medie e che ora sono iscritti a due licei cittadini, un tesoretto quindi che accompagnerà i ragazzi per tutto il percorso di studio. Una cerimonia che la dirigente scolastica Maria Grazia Ciambellotti ha definito "Commovente perchè racconta dell'amore di un'insegnante non solo per la sua professione ma anche per le generazioni future".

La storia di Maria ha al centro la voglia di una ragazza emigrata dalla Sicilia a Prato, di poter studiare al pari dei suoi fratelli. "Al tempo - ha raccontato la cognata Antonella Antonelli - la famiglia non aveva abbastanza soldi e così la mamma e la zia di Maria che facevano le sarte hanno raddoppiato i lavoro, cucendo anche di notte, per raccogliere i soldi per farla studiare" obiettivo riuscito, Maria si iscrive al Cicognini e poi all' università di Pisa alla facoltà di lingue. Corona il suo sogno e si dedica all' insegnamento.

"Le borse di studio - ha sottolineato Ciambellotti - sono intitolate a Rosa e angela, le due donne che le hanno permesso di studiare, una scelta bellissima che evidenzia anche l'umiltà di Maria, ai posteri è stato consegnato il ricordo della madre e della zia, non quello legato al suo nome".