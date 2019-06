06.06.2019 h 17:52 commenti

Il Gramsci Keynes: "Porte aperte a Giò". Ora la palla passa alla Società della Salute

Buone notizie per il diciassettenne di Casale, costretto su una sedia a rotelle da una rara forma tumorale contro cui combatte da 15 anni

A sole 24 ore di distanza dall'appello lanciato dalle colonne del nostro giornale ( LEGGI ), il preside dell'istituto Gramsci Keynes, Stefano Pollini trasformerà in realtà il sogno di Giò, il diciasettenne di Casale che da quindici anni convive con una rarissima forma di tumore cerebrale che lo ha ridotto in sedia a rotelle: da settembre potrà frequentare la scuola esattamente come gli altri ragazzi della sua età. Giovanni Fuochi ha chiesto proprio di poter far parte del Gramsci Keynes e il Gramsci Keynes gli ha spalancato le porte.

"Non appena ho letto questa storia, mi sono attivato e ho contattato il dottor Marco Armellini. - racconta il preside - Ci stiamo già lavorando. La concomitanza con gli scrutini richiederà qualche giorno in più ma la risposta è si, noi ci siamo. Non conoscevo la vicenda o mi sarei attivato prima. Alla famiglia e al suo dolore va il massimo rispetto".

Il piccolo leone di Casale registra in poche ore un altro si, quello del presidente della Provincia, Francesco Puggelli: "Le nostre scuole non hanno problemi di barriere architettoniche. Già nei mesi scorsi abbiamo fatto una riconognizione per capire se in base alle preiscrizioni ci siano delle esigenze particolari da seguire. Faremo altrettanto per garantire la piena accessibilità a Giò. Da qui a settembre c'è ancora tempo per effettuare eventuali adeguamenti strutturali. Lo verificheremo a breve".

All'appello manca solo la Società della Salute per garantire la giusta assistenza a Giò durante le ore di lezione, cosa a cui fino a oggi ha provveduto la madre che due volte a settimana fa la spola tra casa e la scuola Don Milani che Giò sta per terminare alternandola all'Anffas. Una formula "mista" che proseguirebbe anche alle superiori

Su questo fronte interviene il presidente del Centro per i diritti del malato, Fabio Baldi: "Nessuno "può vietare" lo studio ad un "ragazzo speciale". Le particolari necessità del ragazzo ricalcano le necessità generali di coloro che devono muoversi in sedia a rotelle. Dopo quelle architettotonche, tutti insieme dovremo impegnarci costantemente all'abbattimento delle barriere culturali. Ho già inviato la segnalazione alle autorità cittadine tra cui il prefetto, alla Regione e anche al ministro della Salute".

Per Giò si è mosso un esercito di angeli custodi. Che ringraziamo sentitamente.

E.B.