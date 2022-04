22.04.2022 h 13:35 commenti

Il governo stanzia i soldi per la nuova palazzina del Santo Stefano e il polo sanitario di San Paolo

Il via libera è atteso il 28 aprile dalla Conferenza Stato Regioni. Si può partire quindi con la gara d'appalto per entrambe le strutture sanitarie. Costi lievitati per l'aumento dei prezzi delle materie prime ma la differenza sarà coperta dall'Asl Toscana centro

Il 28 aprile 2022 sarà ricordata come una data importantissima per il futuro della sanità pratese. Quel giorno infatti, la Conferenza Stato-Regioni ha all'ordine del giorno l'accordo di programma integrativo con la Regione Toscana sugli investimenti ex art.20 della legge n.67/1988 tra cui la nuova palazzina del Santo Stefano e il distretto-casa della salute di San Paolo. Strutture che determineranno la svolta nella risposta territoriale alle esigenze sanitarie dei cittadini. La notizia era attesa da settimane e con la pubblicazione dell'ordine del giorno di questo organo diventa realtà. Dal giorno dopo l'approvazione, le risorse saranno trasferite alla Regione Toscana.

Interpellato da Notizie di Prato il sindaco Matteo Biffoni ha confermato tutto. Per lui è la chiusura perfetta del cerchio. La battaglia per rafforzare il Santo Stefano e i distretti territoriali di fronte alle evidenti difficoltà del sistema, caratterizzato da un pronto soccorso con accessi record e da pochissimi letti disponibili, è partita all'inizio del suo primo mandato e con ogni probabilità riuscirà a vedere l'apertura del cantiere di entrambi gli interventi entro la fine del secondo.

La prima vittoria per lui e l'allora sottosegretario alle telecomunicazioni, Antonello Giacomelli, è stata convincere la Regione che la palazzina del Santo Stefano e i suoi 110 letti aggiuntivi fosse necessaria per dare risposte essenziali ai cittadini, ma soprattutto ottenere dal Governo, tramite fondi Cipe, la copertura di 10 milioni di euro sui 19,5 previsti tra progettazione, costruzione e messa in funzione.

Ora può mettere la seconda bandierina, quella che mette al sicuro il risultato finale: la copertura della cifra residua, 9,5 milioni di euro, attraverso i fondi statali ex articolo 20. Con la copertura finanziaria completa infatti, l'Asl Toscana centro può bandire la gara d'appalto per la costruzione dell'edificio che sorgerà, come è noto, tra la palazzina dei servizi e il parcheggio dei dipendenti, collegato al resto del nosocomio con un corridoio esterno sopraelevato. In realtà, rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica del 2017, i costi sono lievitati a causa del rincaro delle materie prime e delle modifiche pensate in funzione del Covid. L'aumento è di circa il 20-25% sul costo di costruzione, circa 13 milioni di euro, più Iva. Quindi, dovrebbe crescere di circa 3 milioni di euro. Saranno coperti dall'Asl Toscana centro che a breve pubblicherà il proprio piano degli investimenti

La progettazione esecutiva è pronta e in corso di validazione. Le opere propedeutiche quali la messa in sicurezza idraulica dell'area ospedaliera tramite cassa d'espansione, sono in corso. Sapendo di avere davanti a sè un iter burocratico complesso, l'Asl Toscana centro infatti, "si è messa avanti" su tutte le procedure tecniche necessarie all'intervento, in modo da essere pronta non appena fosse arrivata la certezza della copertura totale dei costi. Oggi ci siamo: "La politica è dare risposte ai bisogni delle persone, il resto sono chiacchiere. - afferma il primo cittadino pratese - Rispetto a quando è stato progettato il Santo Stefano, la città è cambiata. Ci siamo subito fatti carico del problema cercando di dare una risposta concreta nel modo più rapido possibile, tenuto conto del Covid e delle procedure burocratiche che rendono i tempi standard eccessivamente lunghi. Tutto questo grazie all'impegno e alla tenacia di tutti".

Discorso analogo per il distretto-casa della salute che sorgerà in via Toscanini. Una struttura che i cittadini di San Paolo attendono da 8 anni, da quando cioè è stato chiuso il vecchio distretto. In questo caso il costo è completamente coperto dall'ex articolo 20 per un totale di 4,3 milioni di euro. Anche qui la progettazione esecutiva è pronta. In più c'è già il permesso a costruire. Si può andare, quindi, a gara. Anche in questo caso i costi sono lievitati rispetto a quanto previsti, ma saranno coperti dall'Asl.

La pubblicazione di entrambe le gare avverrà a breve e la durata sarà di almeno 6 mesi visto che si tratta di importi notevoli. Si punta all'aggiudicazione entro l'anno. E' presumibile quindi, pensare che avremo l'apertura dei due cantieri nel 2023. Una volta in funzione,la nuova palazzina del Santo Stefano avrà come effetto immediato quello di far respirare il pronto soccorso che continuerà sì ad avere 300 accessi in media al giorno ma che non sarà più ingolfato dalle decine di pazienti che sostano in quegli spazi in attesa di un letto che non c'è.

Eleonora Barbieri