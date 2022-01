18.01.2022 h 20:14 commenti

Il governo aumenta i compensi per sindaci, assessori e consiglieri: ecco come cambiano a Prato

L'aumento sarà graduale e partirà già da questo gennaio fino a raggiungere il massimo tra due anni esatti. Le indennità sono parametrate al compenso percepito dal presidente della Regione

Per i sindaci, gli assessori e il presidente del Consiglio comunale è in arrivo l'aumento dell'indennità previsto dall'ultima Legge di Bilancio. L'adeguamento sarà graduale a partire già da questo gennaio e diventerà completo nel 2024. L'incremento riguarda gli amministratori di tutti i comuni italiani ma varia in base alla popolazione ed è ancorato all'indennità percepita dal presidente della Regione che ammonta a 13.800 euro lordi. I sindaci metropolitani, come ad esempio Nardella, prenderanno la stessa cifra, quelli di comuni capoluoguo con oltre 100mila abitanti l'80%, pari a 11.040 euro.

E' il caso di Prato. Facciamo i conti in tasca agli amministratori pratesi partendo dal sindaco e specificando che gli importi sono lordi.

Da questo mese Matteo Biffoni percepirà 8.522,76 euro, 2.059 in più di quanto ricevuto in passato; tra 12 mesi diventeranno 3.112,23 euro in più, pari a 9575,42 euro al mese, e da gennaio 2024 salirà a 4576 euro in più, pari a 11.040 euro mensili. Somma di cui il primo cittadino beneficerà per poco tempo perché dopo sei mesi terminerà il secondo mandato.

Passiamo al vicesindaco, Luigi Biancalani. Fino a oggi ha percepito 4.847 euro mensili. Da questo gennaio e per i prossimi dodici mesi ne prenderà 6.392, 07; da gennaio 2023 salirà a 7.181,57 euro e dall'anno successivo 8.280 euro.

Passiamo agli assessori e al presidente del consiglio comunale, Gabriele Alberti, che fino allo scorso dicembre hanno ricevuto 4.201 euro al mese. Per i dodici mesi 2022 metteranno in tasca 5.291,39 euro. Da gennaio 2023 5.848,67 euro e dodici mesi dopo 6.624 euro.

Diverso il discorso per i consiglieri comunali che continueranno a percepire 90 euro lorde a consiglio e a commissione ma vedranno aumentare il tetto massimo ammesso a pagamento. Fino a oggi è stato di 17,95 gettoni al mese (16.15,5 euro lorde). Per i prossimi 12 mesi sale a 23,67, nel 2023 a 26,60 e nel 2024 a 30,67 gettoni (2.760,3 euro).

L'incremento di spesa complessivo che deriverà da tale raffica di aumenti dovrebbe essere coperto da fondi statali.

Per gli altri sindaci del pratese gli aumenti saranno più contenuti perché si tratti di comuni piccoli. Il più popolato è Montemurlo con quasi 20mila abitanti. Dal 2024 il sindaco percepirà il 30% dell'indennità del presidente della Regione, ossia 4.140 euro. Tale somma andrà anche al primo cittadino di Carmignano perché ha più di 10mila abitanti. Il 30% infatti, spetta ai comuni che hanno dai 10.001 a 30mila abitanti. Dovrebbe rientrarci anche Poggio a Caiano mentre Vaiano è in bilico. Poco male, lo scaglione successivo (da 5.001 a 10mila abitanti) prevede una percentuale molto simile di aumento, il 29%. Sarà applicata sicuramente al sindaco di Vernio mentre a quello di Cantagallo spetterà un aumento del 22% (da 3.001 a 5mila abitanti), pari a 3mila euro.

(e.b.)