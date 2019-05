08.05.2019 h 10:48 commenti

Il Giro d'Italia "regala" un asfalto tutto nuovo sulla sr325. Puggelli: "Un beneficio per tutti i cittadini"

Terminati a tempo di record i lavori per il passaggio di domenica della carovana rosa dalla Val Bisenzio. Intervento da quasi 600mila euro che ha coinvolto la Provincia e i comuni della Valle

È tutto pronto per il passaggio di domenica della carovana rosa dalla Val Bisenzio. Sono terminati, i lavori di asfaltatura sulla SR325 che sarà attraversata dal Giro d’Italia: l’intervento complessivamente è costato poco meno di 600mila euro e interessa i Comuni di Vaiano, Cantagallo e Vernio per un totale di 6 chilometri nelle frazioni di: Le Coste, La Briglia, Tignamica, Dogana Il Pucci, Mercatale, San Quirico, Mulin dei Fossi. Ultimata anche la sistemazione della segnaletica orizzontale, così come il taglio dell’erba sui principali tratti interessati dal percorso.

Il presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli ha svolto un sopralluogo nei cantieri dell’area, insieme ai sindaci di Vaiano, Vernio e Cantagallo. “Grazie all’impresa che ha lavorato anche nei giorni festivi per finire il prima possibile gli interventi e ridurre al minimo i disagi ai cittadini - ha commentato Puggelli - siamo pronti per accogliere al meglio la manifestazione. Ma quando la corsa sarà finita le nuove strade, asfaltate e rimesse in sicurezza, resteranno a beneficio di tutti i cittadini del posto. Un intervento importante, che testimonia l’attenzione della provincia alla viabilità e alla sicurezza di tutto il territorio. I lavori per le strade in Val di Bisenzio erano già previsti nel 2018, ma sono stati anticipati per il passaggio del Giro. Non ci fermiamo a questi interventi: la provincia sta dimostrando che si torna a investire e a progettare per dare risposte concrete”.

Sono in corso di realizzazione anche i lavori di asfaltatura sulla SP2 per un importo di 200.000 euro e 2 chilometri di strada da Vernio al Ponte di Carigiola. La chiusura del cantiere è prevista entro una trentina di giorni, mentre la prossima settimana partiranno quelli alla SP1 a Vernio per 280.000 euro. È stato realizzato nelle scorse settimane, infine, l’attraversamento pedonale di 12 metri in località Tignamica a Vaiano, che consentirà il passaggio dei pedoni in piena sicurezza in un tratto molto trafficato. “Vogliamo ripetere questo intervento anche in altre frazioni del territorio - conclude Puggelli - la sicurezza delle strade è una priorità sulla quale intendiamo investire ancora risorse ed energie”.