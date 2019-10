01.10.2019 h 11:47 commenti

Il Giro d'Italia di Handbike è ancora di Christian Giagnoni: quarta maglia rosa in carriera

L'atleta paralimpico ha vinto la gara a tappe che si è conclusa domenica ad Assisi. I complimenti del Comune di Prato e di quello di Montemurlo, che annunciano festeggiamenti per il campione

L'atleta pratese Christian Giagnoni per la quarta volta ha vinto il Giro d'Italia di Handbike, terminato domenica 29 settembre ad Assisi nel bellissimo scenario di Santa Maria degli angeli. Decima edizione per il Giro e quarta vittoria per il campione che mantiene così la maglia rosa.

"A Christian vanno i nostri complimenti a nome di tutta la città - sottolineano il sindaco Biffoni e l'assessore allo sport Luca Vannucci -. Aspettiamo Christian per festeggiarlo a Prato"

Grandissima la soddisfazione anche del sindaco di Montemurlo Simone Calamai e dell'assessore allo sport, Valentina Vespi. Giagnoni è infatti residente a Montemurlo: "Un risultato straordinario -affermano -, che conferma il valore atletico e la determinazione di Christian. Vogliamo esprimere a Christian la soddisfazione e l'orgoglio della sua Montemurlo e lo aspettiamo per festeggiare".

Il sindaco Calamai, inoltre, ha voluto esprimere la sua solidarietà all'atleta che nell'ultimo anno ha dovuto coprire di tasca propria le spese relative alle varie trasferte: "Montemurlo c'è, per Christian e per gli altri atleti paralimpici o di sport minori come Jacopo Luchini o Emily Wahby, che devono farsi carico di ingenti spese per acquistare le attrezzature sportive o per affrontare le trasferte. È profondamente ingiusto non aiutare questi atleti che ogni giorno ci dimostrano la forza e il valore di impegno e determinazione. Non li lasceremo soli e sicuramente organizzeremo qualche evento o iniziativa per dimostrare a Christian e agli altri atleti la nostra concreta vicinanza".