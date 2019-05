10.05.2019 h 11:08 commenti

Il giovane kickboxer Francesco Bianchi si laurea campione italiano nella categoria Gav 55kg

Ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati italiani di Rimini, dove era accompagnato dall’allenatrice Emily Wahby e dal maestro Francesco Mazzoni

“Finalmente dopo un lungo anno fatto di fatica e sacrifici sono riuscito a coronare un sogno che avevo fin da bambino”. È così che il giovane kickboxer pratese Francesco Bianchi commenta la sua vittoria ai Campionati Italiani FIKBMS nella categoria Gav 55kg. La competizione si è svolta a Rimini lo scorso weekend, dal 2 al 5 maggio, dove l’atleta ha gareggiato per il “Team Kai Muay”.

Dopo una semifinale dominata e vinta per 3 a 0, il giovane pratese ha disputato la finale contro un atleta dei “Vigili del Fuoco Ruini”. Nonostante l’avversario temibile e agguerrito, Bianchi ha combattuto in modo deciso, riuscendo a vincere ancora una volta 3 a 0 e conquistando così la medaglia d’oro.

“È stato fantastico - racconta il giovane kickboxer - Un grazie ai consigli dell’allenatrice Emily Wahby e del maestro Francesco Mazzoni”.

“Meritato questo successo - mette in luce Mazzoni - È un onore per la nostra società avere un atleta campione italiano. Adesso lo aspetta un meritato festeggiamento per questa medaglia così importante che deve essere un punto di partenza per altri risultati ancora più prestigiosi”.



