Il giorno del dono a Montemurlo è dedicato alla donazione del sangue: "Un gesto che salva le vite"

Alla Sala Banti incontro con i ragazzi delle scuole per sensibilizzare su un tema importante che racchiude generosità, etica, solidarietà e salute. Il sindaco: "Tutti siamo un pezzo della comunità e tutti possiamo contribuire al suo benessere"

Oggi, 4 ottobre, anche il Comune di Montemurlo ha festeggiato il Giorno del Dono con l'iniziativa “Il dono di oggi”, promossa con Avis Comunale Montemurlo per sensibilizzare sull'importanza della donazione di sangue e plasma.

Alla mattinata al teatro della Sala Banti, hanno partecipato due classi del liceo artistico "Umberto Brunelleschi" e una terza della scuola media "Salvemini- La Pira". Il sindaco di Montemurlo Simone Calamai ha ricordato ai ragazzi che "bisogna essere consapevoli che ciascuno di noi è un pezzo di una comunità. È importante donare sangue perché ogni volta che lo si fa si compie un gesto importante per il prossimo". L'assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti ha esortato i ragazzi ad avvicinarsi alle realtà associazionistiche che si occupano di donazione di sangue come opportunità concreta per fare solidarietà e inclusione sociale. Agostino Genduso, presidente di Avis Montemurlo, ha detto che “per donare non occorre essere super eroi. È un dono che si fa al prossimo. Un gesto semplice che può salvare tante vite”. Sono intervenuti alla mattinata anche la direttrice dell'ospedale Santo Stefano di Prato, Sara Melani, Lamberto Scali dell'associazione "Scegliamo Prato", Marco Tofani, presidente Avis provinciale Prato, Luciano Franchi, consigliere regionale Avis e in video collegamento Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

