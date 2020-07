31.07.2020 h 11:01 commenti

Il giardino di Palazzo Banci Buonamici riapre al pubblico. E a settembre in piazza inaugura "Eat Prato"

Accordo tra Comune e Provincia per rendere usufruibile la piccola oasi di pace in pieno centro storico. Previsto un punto ristoro

E’ aperto al pubblico il giardino di Palazzo Banci Buonamici, una piccola oasi nel cuore della città, resa disponibile ai cittadini grazie ad un accordo stipulato tra Provincia e Comune di Prato.

Nonostante le attuali normative anticontagio abbiano reso impossibile l’attuazione dell’edizione estiva di “EatPrato” con eventi, serate, spettacoli e visite guidate al giardino da giugno a settembre cosi come inizialmente previsto dall’intesa, si è lavorato per rendere disponibile alla cittadinanza il giardino, dotandolo di arredi e, grazie all’apertura di un punto ristoro, trasformare un’area da tempo inutilizzata in una vera e propria oasi dove è possibile prendersi una pausa e approfittare della degusteria di prodotti tipici, affidata al soggetto risultato vincitore del bando indetto dall’amministrazione comunale.

“L’apertura del giardino di Palazzo Banci Buonamici – spiega il presidente della Provincia Francesco Puggelli - rientra nelle iniziative di “Palazzo Aperto” avviate già dal periodo natalizio e che avevano l’obiettivo di rendere tutto il Palazzo un luogo fruibile dai cittadini. In questa ottica avevamo deciso di aprire non solo l’edificio storico, ma anche il giardino, un luogo eccezionale per trascorrere del tempo insieme, per offrire alla città un ulteriore spazio per eventi culturali e per promuovere anche le eccellenze gastronomiche grazie al punto eatPrato. Purtroppo, a causa del Covid, siamo stati costretti a ridimensionare momentaneamente il progetto complessivo, ma senza abbandonarlo: abbiamo comunque lavorato assieme al Comune per rendere fruibile il giardino storico che è aperto nel pieno rispetto delle normative anticontagio. Non solo, questo stop sarà solo temporaneo, perché non appena la situazione si normalizzerà, il giardino diventerà davvero un grande spazio a disposizione di tutta la città e delle varie associazioni per organizzare eventi culturali lungo tutta l’estate.”

“Anche se non è stato possibile organizzare quest’anno la manifestazione di Eat Prato – afferma l’assessore al turismo del Comune di Prato Lorenzo Marchi - l’accordo fatto con la Provincia per valorizzare l’immagine della nostra area e promuovere le eccellenze culturali, turistiche ed enogastronomiche di tutto il territorio con l'apertura di Palazzo Buonamici e del suo giardino, rimane fondamentale e un’occasione importante per godersi il nostro territorio e le sue specialità all’interno di un luogo ideale come il giardino Buonamici per trascorrere del tempo insieme. In questi giorni inoltre è stato firmato il contratto che permetterà, a settembre, l’apertura in piazzetta Buonamici del negozio marchiato “Eat Prato”, con i prodotti tipici e le produzioni locali”.

Il giardino è aperto dal martedi alla domenica dal tardo pomeriggio (18,30) alle una di notte.