21.06.2023 h 13:49 commenti

Il gel igienizzante sulle mani fa "impazzire" l'etilometro: geometra pratese assolto al processo per guida in stato di ebbrezza

Il fatto risale a giugno di tre anni fa. L'uomo fu fermato sulla strada del ritorno a casa dopo una giornata passata in montagna con la famiglia. La contestazione è stata smontata dalla difesa e dai consulenti: un tossicologo e un esperto di etilometri che ha sollevato dubbi sulla regolarità dell'apparecchio

nt

Tornò a casa senza patente e con una denuncia per guida in stato di ebbrezza, ma anche con la certezza di essere incappato in un clamoroso errore perché il bicchiere di vino bevuto qualche ora prima a pranzo non poteva essere le causa del tasso di alcol rilevato dall'etilometro dei carabinieri, superiore alla soglia massima prevista dalla legge ( leggi ). L'automobilista, un geometra pratese di 42 anni, è stato assolto oggi, mercoledì 21 giugno, dal tribunale di Pistoia. Il giudice Monica Jacqueline Magi ha accolto la tesi del professionista, difeso dall'avvocato Giovanni Renna: a far schizzare in alto il valore sarebbe stato il gel igienizzante usato per lavarsi le mani un attimo prima di afferrare il boccaglio che i carabinieri impegnati in un posto di blocco a Pracchia, centro della montagna pistoiese, gli avevano dato per soffiarci dentro. Tesi, peraltro, già accolta dal giudice di pace che già un mese e mezzo dopo la contestazione, datata 2 giugno 2020, aveva ordinato la restituzione della patente.Al professionista era però rimasto un conto in sospeso: il processo per guida in stato di ebbrezza. Conto chiuso oggi con l'assoluzione arrivata alla fine di un processo nel corso del quale il difensore ha messo in risalto anche il fatto che l'etilometro non risultava essere stato revisionato nei tempi e nei modi indicati dalla normativa. Insomma, l'avvocato ha invocato e ottenuto la inutilizzabilità del risultato del test alcolemico.Il geometra fu fermato sulla strada del ritorno a Prato dopo una giornata trascorsa con la famiglia nella sua seconda casa. Sottoposto all'alcoltest, si ritrovò senza patente di guida (ritiro poi confermato dalla prefettura di Pistoia), e con una denuncia.Comincia in quel momento una battaglia legale che va avanti per tre anni a suon di accertamenti tecnici e documentali. Un perito tossicologico ha misurato la percentuale di alcol contenuta nel gel igienizzante usato dal geometra: 65 per cento, quantità sufficiente, a quanto pare, ad alterare l'esito del test. Un esperto di etilometri ha invece lavorato sulle 'carte' rilevando che ogni apparecchio, per essere utilizzato per gli accertamenti sulle persone, deve essere sottoposto ad una prima verifica (detta 'primitiva') e ad altre successive con cadenza annuale: così è previsto dalla legge che obbliga a riportare sul 'libretto metrologico' data ed esito di ciascuna revisione. E' emerso che l'etilometro sarebbe stato sì revisionato ma sempre in ritardo rispetto alla scadenza e in alcuni anni – 2000, 2003, 2014 e 2017 – la verifica non sarebbe stata fatta. Non solo: l'esperto ha anche rilevato 'vizi' che avrebbero 'inficiato' il risultato del test rafforzando la tesi difensiva relativamente all'utilizzo di un etilometro che “non fornisce in ogni caso risultati affidabili dal punto di vista della metrologia legale”.Si tratta, è bene precisarlo, di una sentenza di primo grado ma non è difficile immaginare le conseguenze su anni e anni di utilizzo di quell'apparecchio.