Il garante regionale dei detenuti in visita alla Dogaia: "Grave carenza di personale"

Giuseppe Fanfani ha fatto tappa nel carcere e si è intrattenuto a colloquio, oltre che con i vertici, anche con alcuni dei reclusi. Sconfortante il bilancio dell'organico degli agenti penitenziari e degli educatori in servizio

Una visita al carcere di Prato per toccare con mano la situazione. Nei giorni scorsi il garante regionale Giuseppe Fanfani si è recato alla Dogaia per incontrare il direttore, Vincenzo Tedeschi, il nuovo vicedirettore, Domenico Ciaburri, e il comandante Luigi Bove.

Dai colloqui intercorsi anche con sette detenuti che ne avevano fatto richiesta, è emersa una situazione di grave carenza di personale, soprattutto sottoufficiali. “La situazione è condizionata in modo determinante. Manca circa il 60 per cento di organico e anche il numero degli educatori è di gran lunga inferiore alle necessità, tanto che sui 9 previsti solo 6 sono attivi.

Riguardo alla capienza, i numeri parlano di 589 posti disponibili e di una presenza di 556 detenuti tra i quali 262 stranieri. “Non si deve pensare che vi siano posti liberi - il commento di Fanfani - per comprendere le reali disponibilità di spazio all’interno del carcere è importante tenere presente che 70 posti sono collocati nella sezione di semilibertà, che ospita attualmente 30 detenuti semiliberi. Ciò significa che la parte penitenziaria ha un sovraffollamento indicativo di circa 30 persone”.

“Un’esperienza che continua a caratterizzare positivamente il carcere di Prato – aggiunge Fanfani - è la presenza del Polo Universitario penitenziario, che vede attualmente 40 studenti iscritti alle università toscane presenti alla Dogaia”.



