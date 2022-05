04.05.2022 h 19:30 commenti

Il futuro di piazzetta Lippi sarà deciso dai cittadini, riparte il percorso "Noi che il centro"

Stavolta il progetto di partecipazione si rivolgerà direttamente ai pratesi. Previsti un questionario online, tre postazioni mobili di ascolto e un'assemblea-laboratorio

Il 2022 sarà l'anno della riprogettazione di piazzetta Lippi che diventerà realtà nel 2023. Il percorso che porterà a ridisegnare questo angolo del centro all'ombra del Duomo è stato indicato dall'assessora alle Attività produttive Benedetta Squittieri ieri, 4 maggio, in occasione della presentazione del nuovo progetto di partecipazione di "Noi che il centro". Rispetto alle precedenti edizioni che hanno coinvolto le associazioni di categoria, stavolta il Comune, in collaborazione con Sociolab e l'agenzia Flod, si rivolgerà direttamente ai cittadini, senza intermediari, per raccogliere idee e suggerimenti su come migliorare il salotto buono della città.

Tre le modalità con cui l'amministrazione comunale ascolterà i cittadini, non solo chi vive e lavora in centro, ma tutti.

Si comincia con un questionario on line, anonimo e compilabile, da un pc o da un telefono, e diviso in sezioni in cui vengono raccolte informazioni sulle abitudini di fruizione del centro, sulle questioni legate alla mobilità e all'accessibilità, sulla vivibilità e il decoro sugli spazi pubblici. Viene ritenuto un ottimo risultato raggiungere quota mille questionari.

La seconda modalità, utile anche per promuovere la prima, prevede tre postazioni mobili di ascolto. Si comincia l'11 maggio dalle 16.30 alle 19.30 in piazza del Comune, si prosegue il 19 alla stessa ora in piazza Mercatale per arrivare il 25 maggio dalle 9 alle 12 in piazza Filippo Lippi. E' qui che il Comune intercetterà l'opinione di residenti, ambulanti del mercatino e commercianti per dare un nuovo volto a questa piazza, spesso snaturata dal parcheggio selvaggio. "A fine 2021 abbiamo trovato le risorse da dedicare alla progettazione della riqualificazione di questa area. - afferma l'assessore Squittieri - La ripenseremo condividendo le idee e raccogliendone di nuove. C'è già stato il coinvolgimento con il condominio Lippi, il 25 maggio, allarghiamo ulteriormente il confronto. Una volta deciso cosa fare, nel 2023 troveremo le risorse per realizzare i lavori".

La terza azione è fissata per il 13 giugno, dalle 17 alle 20.30 all'ex Campolmi con una assemblea pubblica che avrà una capienza massima di 100 persone ma che in caso di richieste maggiori potrà essere ripetuta. Un confronto che alternerà momenti di plenaria a momenti di discussione in piccoli gruppi per confrontarsi su azioni più specifiche.

"Questa iniziativa - prosegue Squittieri - è una nuova tappa del nostro percorso di co-progettazione del centro storico, che punta a rivolgersi direttamente a coloro che lo vivono, lo frequentano e ci lavorano. Vogliamo continuare a lavorare sull'idea che ci ha spinti ad andare verso questo modello di partecipazione, che è considerare la co-progettazione come un valore aggiunto in cui non ci sono interessi che devono prevalere sugli altri. Il centro è un luogo di confronto e di conflitto. Per arrivare a una buona qualità della vita bisogna raggiungere un equilibrio, quindi sono necessarie le regole ma anche occasioni e opportunità".

Sul sito www.noicheilcentro.it è possibile compilare il questionario, iscriversi al laboratorio cittadino e restare aggiornati sulle attività del percorso.

