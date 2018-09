10.09.2018 h 08:45 commenti

Il furgone è troppo alto per il sottopasso e resta incastrato, intervento dei vigili del fuoco

E' successo la scorsa notte in via Marini. Il conducente, rimasto illeso,ha provato a liberare il mezzo ma tutte le manovre sono state inutili ed è stato costretto a chiedere aiuto

Col suo furgone è rimasto incastrato nel sottopasso di via Marini e c'è voluto l'intervento della gru dei vigili del fuoco per rimuovere il veicolo. E' successo nella notte di lunedì 10 settembre, intorno alle 2.30.Il conducente, che è rimasto illeso e che evidentemente non si è reso conto della dimensione fuori misura del suo furgone rispetto all'altezza del sottopasso, ha provato a liberare da solo il mezzo ma la manovra è stata del tutto inutile e a quel punto ha chiesto soccorso.