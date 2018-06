07.06.2018 h 13:32 commenti

Il fratello viene arrestato per spaccio e lui reagisce lanciando piatti contro i carabinieri

Entrambi sono stati arrestati. L'abitazione si trova in via del Girasole a pochi passi dal luogo di spaccio. Sequestrati 6 grammi di cocaina

I carabinieri del nucleo Radiomobile di Prato hanno arrestato due fratelli quarantenni di origine marocchina, pregiudicati e clandestini. Uno deve rispondere di spaccio, l'altro di violenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Quest'ultimo infatti, ieri sera, 6 giugno, ha lanciato un piatto di minestra e altre stoviglie, all'indirizzo dei militari entrati nell'abitazione in via del Girasole per la perquisizione domiciliare successiva all'arresto per spaccio del fratello, trovato nelle vicinanze con 6 grammi di cocaina. Evidentemente l'uomo, pregiudicato e clandestino, non ha gradito di essere disturbato mentre cenava e ha aggredito i militari. Sono quindi scattate le manette anche per lui, ma anzichè calmarsi ha dato in escandescenza prendendo a calci una porta della comando provinciale dei carabinieri dove è stato portato per formalizzare l'arresto. Stamani sono stati processati per direttissima. Gli arresti sono stati convalidati. L'avvocato Cristiano Toraldo ha chiesto e ottenuto i termini a difesa e il processo è stato quindi rinviato. Nel frattempo il fratello accusato di resistenza starà in carcere, mentre l'altro ha il divieto di dimora in città.