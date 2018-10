Oltre 170 operazioni antidroga con i due agenti "a quattro zampe" Akron e Devil, 1041 incidenti stradali, di cui 5 mortali e 85mila controlli sulle targhe per verificare assicurazione e revisione dei veicoli: sono questi alcuni dei dati relativi al 2018 dell'attività dell'unità Pronto Intervento della Polizia Municipale di Prato, che stamani in piazza delle Carceri ha visto impegnati vari reparti in dimostrazioni e simulazioni, tra cui un sinistro stradale con soccorso di feriti gravi e le prove sul fiuto infallibile dei due pastori tedeschi nella ricerca di stupefacenti, molto applaudite dai tanti cittadini intervenuti e dai bambini. Erano presenti il sindaco Matteo Biffoni, il Comandante Andrea Pasquinelli, il caposervizio della Misericordia Cristian Gori e il Provveditore della Confraternita Filippo Pratesi. In piazza anche le moto con cui la Polizia Municipale effettua i servizi di Pronto Intervento, che hanno ricevuto la benedizione di monsignor Carlo Stancari, parroco della Basilica di Santa Maria delle Carceri. La benedizione è stata estesa, quale antica tradizione rurale, anche sui due cani dell'unità Cinofila: «Dall'inizio dell'anno a settembre con l'ausilio di Akron e Devil sono state condotte più di 170 interventi antidroga - dice il Comandante Andrea Pasquinelli, - non solo a Prato, ma in diverse città toscane a supporto di altre Forze di Polizia impegnate su più fronti di indagine. Vogliamo dare anche così il nostro contributo per la sicurezza e la legalità». «La Polizia Municipale è quotidianamente impegnata su moltissimi aspetti legati alla nostra sicurezza, stradale e non solo, svolgendo un'opera davvero encomiabile a fronte di una pianta organica ridottissima per pensionamenti e limiti imposti nel turn-over - aggiunge il sindaco Matteo Biffoni - Quest'anno sono entrati 16 nuovi agenti e il nostro impegno sul fronte delle assunzioni è mirato ad incrementare il numero dei vigili e renderlo adeguato alle esigenze di una città di 200mila abitanti». In servizio ci sono 165 vigili, 35 in meno rispetto al 2003.