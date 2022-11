17.11.2022 h 11:19 commenti

Il fiuto di Ritter e Tesla scova 100 grammi di hashish in auto. Arrestato dalla Municipale

In manette un 42enne che era stato fermato per un normale controllo. Il suo nervosismo ha però insospettito gli agenti che hanno fatto intervenire l'unità cinofila. Lo stupefacente era nascosto nel bagagliaio del mezzo

E’ stato fermato in via Genova, mentre si trovava alla guida della sua auto, da unapattuglia del reparto motociclistici della Municipale per un semplice controllo di polizia stradale. Gli agenti durante il controllo si sono però insospettiti per l’atteggiamento del conducente, un marocchino di anni 42, ed hanno fatto intervenire i colleghi dell’unità cinofila e dei loro cani antidroga Ritter e Tesla. Ai cani sono così bastati pochi minuti per trovare occultato nel bagagliaio, e più precisamente nel vano tecnico del gruppo ottico posteriore, un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi.

E' successo nel pomeriggio di lunedì 14 novembre, e l'uomo è stato arrestato per la detenzione della sostanza stupefacente e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato la misura nella mattina di mercoledì e disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nel comune di Prato.