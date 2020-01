14.01.2020 h 14:27 commenti

Il fisco spiegato ai ragazzi, torna l'iniziativa promossa dall'Ordine dei commercialisti

Un ciclo di incontri che coinvolge un migliaio di ragazzi dalle primarie alle superiori per spiegare il sistema tributario. Al Dagomari laboratori specifici per gli studenti del quarto e quinto anno

Tasse, 730, imposte, cedolare secca e IVA, familiarizzare con il fisco non è facile ma è importante perché è parte della vita quotidiana. L’Ordine dei commercialisti di Prato ha organizzato per il terzo anno consecutivo, un ciclo di incontri a partite dalle scuole primarie proprio per avvicinare i ragazzi a una materia complessa.

“Abbiamo iniziato con i bambini più piccoli – spiega il presidente dell’Ordine Filippo Ravone – approcciandoci con un linguaggio semplice, aiutati anche dai fumetti, per poi arrivare ai ragazzi delle superiori con un’ attenzione particolare per quelli a indirizzo economico La nostra scuola di riferimento. Stiamo organizzano un ciclo di lezioni anche per gli alunni delle scuole medie”. Nel corso del 2019 sono stati coinvolte le classi delle elementari De Andrè, Salvo D’Acquisto e Cuore di Maria Immacolato a Prato e - in Val di Bisenzio - di Vaiano, Carmignanello e La Briglia.

Da domani,15 gennaio, inizieranno i laboratori al Dagomari che coinvolgono sei classi - un centinaio di ragazzi in tutto - per un totale di 20 ore. Negli incontri si approfondiranno temi come la dichiarazione dei redditi, il modello 730, e il rapporto con il proprio commercialista.

“L’economia – ha sottolineato Maria Gabriella Fabbri dirigente scolastica del Dagomari – ci insegue ovunque e quindi iniziative come quella organizzata dall’Ordine sono fondamentali per avvicinare i ragazzi a concetti che spesso restano astratti e lontani dalla vita quotidiana. Una formazione che parte dalle elementari è ancora più incisiva”

Al Datini il progetto vede protagoniste le classi quarte e le quinte e circa 150 studenti a cui verrà spiegato il ruolo del commercialista, gli adempimenti per mettere in piedi

un’impresa, il sistema tributario, le regole del fisco, le successioni, le compravendite.

Collaborazione con le scuole anche per l’alternanza scuola lavoro. Al Dagomari sono state coinvolte 14 classi per un totale di 140 studenti, 63 gli alunni che invece, in due anni, hanno frequentato gli stage formativi. L’Ordine dei Commercialisti di Prato ha attivato il Progetto scuola a partire dal 2018. L’obiettivo è quello di offrire un’opportunità formativa specifica, approfondendo temi che devono far parte del bagaglio culturale di ogni cittadino. Negli anni scorsi sono stati coinvolti anche l’Istituto Gramsci-Keynes - dove quest’anno i commercialisti svolgeranno attività di orientamento con le classi quinte - e il liceo scientifico Copernico.



