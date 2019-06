05.06.2019 h 18:10 commenti

Il filosofo Massimo Cacciari chiuderà il festival letterario “Autori di oggi, capolavori di ieri”

L'incontro si terrà sabato, alle 21, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Carmignano. L'intellettuale presenterà il suo ultimo libro e offrirà una sua interpretazione de La Visitazione del Pontormo

La quinta edizione di “Autori di oggi, capolavori di ieri” si chiude con un ospite di eccezione, il filosofo Massimo Cacciari. L’appuntamento è per sabato 8 giugno alle 21 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Carmignano. Per l’occasione Cacciari presenterà il suo ultimo libro, “Generare Dio” (edizioni Il Mulino), nel quale l’intellettuale veneziano ha citato la Visitazione del Pontormo, opera ospitata nella Chiesa di Carmignano, della quale offrirà un’intensa e profonda illustrazione, spaziando tra ambiti artistici e letterari.

Il festival, promosso dai Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano e curato da Carla Lomi, da febbraio a oggi ha visto lo sviluppo di sei appuntamenti con sei autori di fama che hanno riletto i classici della letteratura italiana. Il tutto nelle location più suggestive della zona: le Ville Medicee di Artimino e Poggio a Caiano, le Scuderie Medicee di Poggio e la chiesa di San Michele a Carmignano.

L’incontro di sabato con il filosofo veneziano Massimo Cacciari sarà l’ultimo della rassegna e offrirà un’occasione importante per poter contemplare con più consapevolezza un capolavoro artistico del territorio, patrimonio dell’intera umanità.

Prima di Cacciari, alle 20.45, per allietare l’attesa della presentazione è in programma un “Concerto per due sassofoni”, con musica classica con contaminazioni attuali. Un viaggio nel tempo da Bach a oggi, con il maestro Valerio Barbieri (sax baritono, tenore, contralto e soprano) e Filippo Grassi (sax tenore, contralto e soprano).

L’iniziativa è gratuita.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus