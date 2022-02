11.02.2022 h 13:54 commenti

L'atteso film "Assassinio sul Nilo" parla anche un po' pratese grazie a Giuditta Natale

La giovane è stata l'assistant script supervisor della pellicola diretta e interpretata da Kenneth Branagh. Il suo ruolo è determinante per la riuscita del film: controllare la coerenza delle scene, degli oggetti e degli effetti speciali

"Assassinio sul Nilo" il film di e con Kenneth Branagh, in uscita questo fine settimana nelle sale cinematografiche italiane e europee, parla anche un po' di pratese.

Giuditta Natale per quattro mesi è stata l'assistant script supervisor del film, in pratica ha curato la coerenza di dialoghi, oggetti ed effetti speciali. Un ruolo fondamentale per evitare che si siano incongruenze fra le scene e particolari che non hanno un riscontro nella realtà, che lavora a stretto contatto con ogni reparto. "La continuità è un gioco di squadra che io supervisiono. Uno tra i miei compiti , ad esempio, - spiega Natale - è stato quello di riprodurre lo schizzo di sangue sulla camicia di uno dei protagonisti, alla ventiquattresima volta siamo arrivati ad ottenere il risultato perfetto. E' stata una soddisfazione immensa".

Per riprodurlo, infatti oltre a caricare l'arma è stata calcolata l'angolazione coerente con la posizione dell' attore, il colpo è stato sparato su un manichino che però era vestito esattamente come l'attore, anche le pieghe della camicia dovevano essere identiche. "In pratica abbiamo guidato lo spettatore a risolvere il caso attraverso la cura dei particolari"

Il film è stato girato nel 2019, quattro mesi di riprese tutte a Londra, e tantissime ore di lavoro. "Si girava per dodici ore al giorno, ma siccome la scemografia muta continuamente a fine riprese bisognava ristudiare tutto e revisionate ogni passaggio, mentre prima di iniziare mi è stata concessa una settimana per studiarmi il copione".



Giuditta che ha 30 anni ormai vive a Londra e il cinema è da sempre la sua grande passione: "Quando vado a vedere un film resto fino all'ultimo titolo di coda, è una sorta di ossessione ho sempre cercato i nomi degli italiani, questa sera vedrò il mio nome ed è un sogno che si realizza, senza considerare che Kenneth Branagh è uno dei miei attori e registi preferiti. Lavorare con lui è impegnativo dà tanto e pretende tanto". Branagh, ha otto nomination agli Oscar in sette categorie diverse, un unicum.

Ma nei titoli di coda il nome di Giuditta comparirà ancora: entro il 2023 uscirà il film della Disney "La Sirenetta", girato in parte in Sardegna, a seguire una nuova pellicola dedicata ai super eroi .

