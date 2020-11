13.11.2020 h 12:52 commenti

Il figlio di una paziente covid: "Grazie a tutto il personale del Santo Stefano, sono degli angeli"

La madre è stata ricoverata dal 22 ottobre all'11 novembre con una polmonite: "Non potevamo vederla, ma grazie al personale siamo riusciti a sentirla sempre vicina e a non lasciarla sola"

In un periodo di emergenza sanitaria come questo, con le strutture messe sotto pressione, sono molte le lamentele da parte dei cittadini che non riescono ad avere un servizio adeguato. In tutto questo, però, resta l'abnegazione e il sacrificio di tanti operatori che cercano di fare il possibile per alleviare il disagio e la sofferenza dei pazienti e dei loro familiari.

E proprio da un cittadino che arriva una testimonianza di ciò. Federico Vannini ha voluto esprimere il suo grazie, attraverso Notizie di Prato, ai sanitari che si sono presi cura di sua madre, colpita dal covid. "Dobbiamo essere fieri del nostro ospedale Santo Stefano - dice - per la grande professionalità dei nostri sanitari e dei nostri oss. Mia madre è stata ricoverata il 22 ottobre per un malore avuto in casa e una volta arrivata all'ospedale, dopo aver fatto il tampone, è risultata positiva al covid con conseguente polmonite. E' stata quindi portata nel reparto dedicato del Santo Stefano".

"Da quel giorno - prosegue Vannini - abbiamo sentito nostra madre solo per telefono fino al 11 novembre quando è stata dimessa. Da sottolineare che in questi giorni i medici ci sono stati vicini in ogni modo comunicandoci tutto quello che stavano facendo, e se avevamo qualche problema avevamo il numero del reparto e gli infermieri ci davano notizie. Davvero una disponibilità commovente".