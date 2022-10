17.10.2022 h 13:10 commenti

Il figlio di Luana D'Orazio definitivamente affidato ai nonni materni

Oggi la sentenza del giudice tutelare di Pistoia che conferma quanto già stabilito lo scorso agosto dal tribunale dei minori di Firenze. Il padre del bambino non ha più la responsabilità genitoriale. Fino a ora il nonno materno ha ricoperto il ruolo di curatore speciale

Il figlio di Luana D'Orazio, l'operaia di appena 22 anni morta il 3 maggio dello scorso anno nell'orditura a Oste nella quale lavorava come apprendista, è stato definitivamente affidato ai nonni materni. La decisione è stata presa dal giudice tutelare del tribunale di Pistoia, Giulia Gargiulo, che ha respinto l'istanza con la quale il padre del bambino, un ventottenne che vive in Calabria con moglie e figli, chiedeva di rivalutare la nomina del nonno materno come curatore speciale. Non solo la richiesta è stata respinta, ma è stato anche dichiarato il suo decadimento dalla responsabilità genitoriale, esattamente come ha fatto lo scorso agosto il tribunale dei minori di Firenze, chiamato a decidere sulla capacità del padre di assolvere il suo ruolo. Il tribunale di Pistoia è intervenuto per competenza territoriale perché la famiglia di Luana D'Orazio è residente in quella provincia.

Una delicata battaglia di carte bollate quella tra i genitori della vittima e il babbo del loro nipotino che oggi ha quasi 7 anni. Una battaglia andata in scena su due fronti: il tribunale dei minori e il giudice tutelare. Il primo interpellato dalla famiglia di Luana che chiedeva la revoca della capacità genitoriale del babbo, il secondo interpellato dal padre del piccolo che, invece, chiedeva di rivedere il titolo di curatore speciale dato al nonno materno. Due sentenze su due hanno, dunque, accolto le ragioni dei nonni e respinto quelle del padre che si è sempre detto pronto a fare la sua parte per ricostruire un rapporto con il figlio.

Il provvedimento puntella ulteriormente, seppure non ce n'era necessità, la scelta del giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato di non ammettere il babbo del bambino tra le parti civili. Una scelta orientata dalla sentenza dei giudici fiorentini e ora sostenuta anche dal pronunciamento del giudice tutelare di Pistoia.

Sono tre gli imputati per la morte di Luana D'Orazio: i coniugi Luana Coppini e Daniele Faggi, titolari dell'orditura (avvocati Alberto Rocca e Barbara Mercuri), e Mario Cusimano, tecnico manutentore dell'orditoio che ha inghiottito l'operaia (avvocato Melissa Stefanacci). Tutti e tre sono chiamati a rispondere di concorso in omicidio colposo e di rimozione delle cautele antinfortunistiche in ragione della manomissione – ipotizzata da subito dalla procura – finalizzata a far funzionare il macchinario anche con i dispositivi di sicurezza disattivati.

Luana D'Orazio morì sul colpo, risucchiata e schiacciata dall'orditoio.



