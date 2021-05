13.05.2021 h 14:58 commenti

Il fidanzato di Luana si costituisce come parte offesa: "Hanno infranto il nostro sogno d'amore"

Abita a Seano ed è impiegato come addetto alla sicurezza il fidanzato dell'operaia morta nell'orditura di via Garigliano a Oste che ha nominato un avvocato per essere assistito nel percorso giudiziario. La loro storia d'amore durava da un anno e mezzo

nt

“Anche Alberto ha il diritto di conoscere la verità, di avere una spiegazione, di capire perché la sua Luana non c'è più”. Alberto è Alberto Orlandi, il fidanzato dell'operaia inghiottita e uccisa dall'orditoio al quale era addetta nell'orditura Luana di Oste, e a parlare è il suo avvocato, fresco di nomina, Giuseppe Nicolosi. Il giovane, 28 anni, residente a Seano, compagno di Luana D'Orazio da un anno e mezzo, ha deciso di costituirsi parte offesa nel procedimento aperto dalla procura.“Una decisione sofferta che arriva a più di una settimana dalla morte della ragazza – spiega l'avvocato – una scelta ponderata per un sogno infranto improvvisamente e atrocemente”.Un sogno, quello di Alberto Orlandi, durato un anno e mezzo durante il quale con Luana condivideva un progetto di vita comune, un progetto di una famiglia tutta loro insieme e nel rispetto del figlio avuto dalla giovane ad appena 17 anni. Quel bambino, che oggi di anni ne ha cinque e mezzo, crescerà con i nonni e con lo zio che lo hanno sempre accudito durante i turni di lavoro della sua mamma.Il fidanzato dell'operaia è impiegato come addetto alla sicurezza in una ditta: un lavoro normalissimo che ora, con Luana morta perché i sistemi di protezione dell'orditoio non hanno funzionato, ha tutta l'aria di essere un crudele gioco del destino.“Vedremo l'evoluzione della vicenda giudiziaria – conclude l'avvocato Nicolosi – Alberto ha pieno titolo per chiedere che qualcuno spieghi cosa è successo e perché è successo. Luana non tornerà ma la verità aiuterà ad affrontare l'indescrivibile dolore”.