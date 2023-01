19.01.2023 h 11:51 commenti

Il Festival di Sanremo continua a non volerli e i Jalisse scelgono Prato per il loro concerto

Domenica 29 gennaio il duo in concerto a Fabbrica in Pedavena dopo aver ricevuto il ventiseiesimo rifiuto consecutivo che ha chiuso le porte della kermesse da loro vinta nel 1997 con "Fiumi di parole"

Per la 26esima volta consecutiva si sono visti sbattere la porta in faccia dal Festival di Sanremo, sul cui palco trionfarono nel 1997 con la canzone "Fiumi di Parole", ma i pratesi che vorranno ascoltare, e vedere, i Jalisse lo potranno fare domenica 29 gennaio, a pochi giorni dal via della kermesse dei fiori. Il duo composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian sarà infatti ospite di Fabbrica in Pedavena con il concerto che inizierà alle 22 in una serata chiamata, non a caso, "Aspettando Sanremo".

La storia dei Jalisse è legata indissolubilmente a Sanremo, nel bene e nel male. Gli esordi della coppia sono infatti avvenuti proprio in Riviera: nel 1995 il duo partecipò a Sanremo Giovani con il brano "Vivo", piazzandosi al terzo posto della seconda serata ed acquisendo il diritto a partecipare al Festival di Sanremo dell'anno successivo, dove si classificarono al sesto posto nella sezione "Nuove proposte" con il brano "Liberami". L'apoteosi nel 1997, con il successo tra i big grazie al brano "Fiumi di parole" che poi si classificò quarto all'Eurovision Song Contest a Dublino. Sembrava l'inizio di una bella storia ma le polemiche legate alla vittoria (la canzone fu accusata tra l'altro di plagio mentre secondo alcuni la Rai boicottò la partecipazione del duo all'Eurovision) ha provocato un vero e proprio ostracismo del Festival con i Jalisse che, dopo la partecipazione trionfale nel 1997, si sono visti rifiutare uno dopo l'altro i 26 brani proposti ogni anno.