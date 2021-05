Sarà Mimmo Lucano con Riace Social Blues ad aprire l'edizione 2021 del Festival delle Colline, rassegna che da 42 anni porta musica e spettacoli a Prato e sulle colline con la formula, sottolineano gli organizzatori, di "artisti di qualità, scenari incantevoli, biglietti a prezzi simbolici (da 3 a 8 euro), atmosfere bucoliche, pubblico felice".

“Il Festival delle Colline torna anche quest’anno ad arricchire il calendario degli eventi estivi con diversi appuntamenti sul nostro territorio - dichiara il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli - la direzione artistica, come ogni anno, ha creato un connubio perfetto tra avanguardia e altissima qualità, dando anche a questa edizione ciò che gli appassionati di musica si aspettano da sempre dal Festival delle Colline: un luogo mai banale dove scoprire il mondo della musica contemporanea d’autore”.

“Un legame stretto, quello tra Prato e il Festival delle Colline - aggiunge Simone Mangani, assessore alla Cultura del Comune di Prato -. All’Anfiteatro del Centro Pecci, ormai consueta tappa della rassegna, aggiungiamo quest’anno la meravigliosa Villa Rospigliosi”.

“Festival delle Colline si conferma originale e coraggioso nei contenuti. Siamo orgogliosi di ospitare uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate toscana, soprattutto in un momento come questo” dichiara Stella Spinelli, assessore alla Cultura del Comune di Carmignano.

Spiega Guglielmo Bongiorno, sindaco di Cantagallo: “Musica di qualità e contesti prestigiosi che regalano agli spettatori un’esperienza unica e la possibilità di conoscere i suggestivi panorami delle colline toscana: Cantagallo riapre le porte al Festival delle Colline. Un’occasione per valorizzare il nostro territorio, attraverso un’esperienza di altissima qualità”.

L'edizione di quest'anno concilia teatro e impegno civile, suoni levigati e cantighe sefardite, soul al fulmicotone e cantautorato: oltre a Lucano, ex sindaco di Riace, che il 7 luglio a Villa Il Cerretino di Poggio a Caiano, insieme a Cosimo Damiano Damato, Baba Sissoko ed Enrico Fierro, si esibirà in un reading in musica per raccontare "una delle più straordinarie esperienze di accoglienza e integrazione", tra gli altri ospiti Dominique Dillon de Byington, in arte Dillon, cantautrice e pianista sospesa tra suoni acustici ed elettronica, divagazioni pop e accostamenti arditi, che si esibirà il 9 luglio nella chiesa di Bonistallo, a due passi da Poggio a Caiano. Il 12 luglio il Festival delle Colline ospiterà invece a Villa Rospigliosi a Prato il tour dei Buttshakers: soul viscerale e prorompente come la voce di Ciara Thompson, che guida il gruppo francese. Il 15 luglio toccherà a Raiz e Radicanto, in concerto all'Anfiteatro del Centro Pecci di Prato. Finaz con Sirio si esibiranno invece il 20 luglio alla chiesa di Bonistallo mentre Josh Rouse e Emma Tricca, cantautori diversi nello stile ma accomunati dall'indole apolide e da percorsi in continua evoluzione si vedranno il 22 luglio alla Villa Medicea di Artimino a Carmignano. Il Festival delle Colline si chiuderà il 23 luglio a Villa Guicciardini, a Cantagallo: il palco sarà tutto per Francesco Baccini.