Il Ferrari Club Prato ricorda il pilota Clay Regazzoni con una serata di beneficienza

Domani il programma prevede prima una conferenza al Museo del Tessuto e poi una cena all’Art Hotel. Saranno presenti anche la famiglia del campione e il club “Clay Regazzoni Onlus”, al quale sarà devoluto l’intero ricavato della serata

Barbara Becchimanzi

Un doppio evento organizzato dalla Scuderia Ferrari Club Prato in ricordo del pilota di Formula 1 Clay Regazzoni. Per la giornata di domani sabato 11 maggio sono previsti due appuntamenti dedicati al campione. Si parte alle 18 con una conferenza commemorativa nell’auditorium del Museo del Tessuto, in compagnia della famiglia di Regazzoni e del club “Clay Regazzoni Onlus”. Saranno proiettati alcuni video per celebrare la carriera del pilota ma anche per ricordare il suo impegno nel sociale. L’ingresso è libero, fino all’esaurimento dei 160 posti disponibili.La serata prosegue poi con la cena di beneficienza presso l’Art Hotel, alle ore 20.30. Il menù della serata prevede diversi piatti della cucina pratese ed ha un costo di 35 euro a persona. Durante la cena si svolgeranno anche una lotteria a premi e la premiazione di alcuni personaggi legati al mondo dello sport. Tra i premi in palio ci sono anche foto d’autore del pilota e alcuni disegni realizzati dal giovane illustratore Mattia Andreozzi. L’intero ricavato dell’evento sarà destinato al club “Clay Regazzoni Onlus”, voluto e fondato proprio dal pilota con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca in paraplegia.La giornata è organizzata in collaborazione con la Banca Mediolanum, Foto E.C. e l’Automobile Club Prato.Da segnalare la possibilità, per gli iscritti Aci, i soci di Ferrari Club e della Banca Mediolanum, di visitare il Museo del Tessuto nei giorni di sabato e domenica al prezzo ridotto di 4€.“Regazzoni quest’anno avrebbe compiuto 80 anni - racconta il presidente del Ferrari Club Prato Sauro Migliori - Siamo felici che la famiglia abbia deciso di iniziare i festeggiamenti in suo onore proprio da Prato. Stupiti e incuriositi dalla bellezza della città, i familiari hanno anche deciso di anticipare l’arrivo per poterla visitare con calma”.“Credo che Regazzoni sia una sorta di ‘padre nobile’ di Alex Zanardi - commenta il presidente di Aci Prato Federico Mazzoni - Oggi viene sempre più a mancare il contatto diretto con il mondo delle corse e con i piloti, per cui è importante organizzare eventi di questo genere che possano coinvolgere da vicino gli appassionati”.“Avere un Ferrari Club così importante a Prato è uno stimolo ma soprattutto un’opportunità per tutti, che permette di portare in città delle iniziative come questa - conclude Simone Faggi, vicesindaco e assessore allo Sport di Prato - Dopo il grande successo del Ferrari Day in piazza delle Carceri, siamo contenti di mettere a disposizione un altro gioiello di Prato per celebrare un’icona del calibro di Regazzoni”.