12.01.2023

Il Fai restaura una turbina della Gualchiera di Coiano

Investiti tredicimila euro grazie al progetto "I luoghi del cuore". Oltre al Museo di archeologia industriale nella vecchia fabbrica si pensa di realizzare una foresteria per studenti e uno showroom per le aziende tessili

Dopo il chiesino di san Bartolomeo, il Fai per la seconda volta destina risorse sul territorio pratese, questa volta al restauro di una turbina della Gualchiera di Coiano . Con il progetto “I luoghi del cuore” l'associazione Insieme per la Gualchiera si è aggiudicata un contributo di 13mila euro. “Siamo molto felici – ha sottolineato il presidente territoriale Paolo Gori – che la gualchiera sia riuscita a ottenere questo contributo destinato a un luogo storico per la produzione tessile del distretto. Queste iniziative sono fondamentali pe avvicinare la città al Fai e alle sue importanti attività”.

Intanto, entro il 30 giugno, verranno affidati i lavori per il restauro della parte museale attraverso i fondi del Pnrr,mentre l'altra porzione del complesso, quella più diroccata sarà oggetto di un recupero che prevede la realizzazione di una foresteria destinata agli studenti stranieri, con 8 camere e 16 posti letto complessivi , uno spazio uso cucina e uno destinato a zona showroom per le aziende tessili che potranno vendere direttamente i loro prodotti. “L'idea di creare uno spazio vivibile 24 ore su 24- ha spiegato in Commissione 3 Alfio Pratesi presidente dell'associazione Insieme per la Gualchiera - è finalizzato a far diventare la struttura il più possibile autosufficiente economicamente. Così ad esempio, lo spazio cucina può essere utilizzato per creare eventi legati al Museo”.

