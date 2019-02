Proseguono, con sempre maggiore successo di pubblico, le iniziative legate alle celebrazione per il Capodanno cinese, che quest'anno entra nell'anno del Maiale. Oggi, sabato 16 febbraio, è il giorno delle sfilate del Dragone nella zona industriale del Macrolotto Uno, dove tantissima gente, complice la bella giornata di sole, ha fatto da corona alla processione accompagnata da canti, musica e scoppi di petardi.Domani domenica 17, invece, il grande finale con la sfilata che attraverserà le strade del Macrolotto Zero, con partenza alle 10 dal Tempio Buddista in piazza della Gualchierina e arrivo in piazza del Comune. In piazza del Mercato Nuovo, intanto, prosegue il programma di inziative intorno alle gigantesche lanterne che riproducono i monumenti e i simboli della Cina.

Sempre domani anche Seano si prepara a festeggiare il Capodanno cinese con una grande festa in programma dalle 14 nella zona industriale Bocca di Stella. La festa verrà animata dal dragone che, in un carosello di colori, suoni e riti ben auguranti, sfilerà nelle zone industriali di Seano Bocca di Stella e Ficarello con un giro intorno alle sedi delle numerose attività produttive del sito. La sfilata partirà alle 14 da via Torricelli (zona Bocca di Stella) proseguirà lungo via Copernico, girerà intorno alla zona industriale del Ficarello, via Galilei, via Meucci e tornerà su via Copernico, proseguirà poi fino al campo sportivo Bocca di Stella e rientrerà in via Torricelli, al punto di partenza, intorno alle 18.