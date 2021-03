29.03.2021 h 13:10 commenti

Il dormitorio La Pira riapre domani: è stato chiuso per due settimane per un focolaio Covid

Su quindici persone, dieci sono risultate positive, fra loro anche un operatore. Gli ospiti sono stati trasferiti a Montecatini, il contagio risale alla metà di marzo. Nessun caso riscontrato nelle sedi di via dei Tintori e via Roma

Fine della quarantena per il dormitorio di via del Carmine, gestito dall’associazione Giorgio La Pira, che domani, 30 marzo, riaprirà le porte dopo 15 giorni di chiusura a causa di un focolaio Covid scoperto il 17 di marzo. Su 15 persone dieci sono risultate positive, tra loro anche un operatore, mentre per le altre è scattata la quarantena.

“Un utente – spiega la presidente Elena Pieralli,- doveva sottoporsi ad un’operazione e quindi ha fatto il tampone, è risultato positivo. In contemporanea anche un nostro dipendente ha manifestato sintomi ed anche lui ha contratto il virus. Immediatamente è partita la campagna di screening dell'Asl, anche se noi ci eravamo attivati per eseguire tamponi a tutti. Otto sono risultati positivi e accompagnati a Montecatini in un albergo Covid dal personale della Misericordia, gli altri trasferiti sempre nella stessa città in una struttura per trascorrere la quarantena. Due si sono rifiutati e quindi, sono stati denunciati”.

Degli ospiti cinque ormai si sono negativizzati e potranno tornare a dormire in via Del Carmine, le stanze sono state tutte sanificate, l’ultimo passaggio questo pomeriggio in previsione della riapertura. Nessun problema, invece, nelle strutture di via Roma e via dei Tintori, che chiuderanno il 15 aprire il concomitanza con la fine dell’emergenza freddo. Intanto restano stabili gli utenti della Mensa la Pira, circa 170 sacchetti distribuiti ogni giorno.









