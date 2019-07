15.07.2019 h 13:43 commenti

Il dormitorio La Pira pronto a trasferirsi in via Roma. Al via i lavori per la riqualificazione di palazzo Pacchiani

Il progetto prevede anche il trasferimento degli uffici del settore urbanistica e del Suap, In via del Carmine ampliamento dei locali, con possibilità di docce diurne e attività creative. Nuovi spazi anche per la scuola Mazzoni

a.a.

Il dormitorio Giorgio La Pira si trasferisce nell’ex palazzina Anci di via Roma. Si tratta di un trasloco temporaneo per consentire i lavori di ristrutturazione della sede storica di via del Carmine.Il progetto rientra nel Prius e prevede la riqualificazione di tutta l’area dell’ex scuola Marconi e del bastione delle Forche, che dovrebbe concludersi dopo due anni dall’assegnazione dei lavori, per un importo complessivo di 6 milioni di euro.“Le buste – ha spiegato l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis – sono già state aperte siamo in fase di controllo delle anomalie, ma i tempi non dovrebbero essere lunghi”.Nella sede di palazzo Pacchiani verranno trasferiti gli uffici dell’urbanistica di via Giotto e quelli del Suap, sono previsti ampliamenti anche per l’Urban Center, oltre che la realizzazione di camminamenti pedonali e di spazi dedicati alle scuole Mazzoni.In tutto questo, rientrano anche i lavori per il dormitorio La Pira: “Stiamo aspettando – ha spiegato Elena Pieralli presidente dell’associazione Giorgio La Pira – che venga attrezzata la nuova struttura, purtroppo i posti verranno ridotti, ma ora il problema più urgente è l’adeguamento della palazzina, appena sarà terminato potremo organizzare il trasloco in modo da liberare gli spazi per iniziare il cantiere”. La palazzina, lo scorso inverno, ha ospitato l’emergenza freddo e prima ancora i richiedenti asilo politico, ora per diventare dormitorio è necessario realizzare un nuovo bagno, ma anche trovare una soluzione per collegare i due piani, attualmente separati in modo da razionalizzare i costi della sorveglianza.I nuovi spazi permetteranno di avere dei locali più luminosi, i posti letto restano gli stessi, ma anche di gestirne nuovi per il servizio di docce settimanali e di attività ricreative.Attualmente il dormitorio mette a disposizione 18 posti letto, sufficienti a dare risposta alla domanda dei senza fissa dimora: “Non abbiamo mai respinto nessuno – conclude Pieralli – sostanzialmente abbiamo uno zoccolo duro che si alterna nell’occupare i letti”.