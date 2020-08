06.08.2020 h 15:20 commenti

Il dividendo Consiag 2019 porta in dote al Comune di Prato quasi due milioni e 400mila euro

L'Assemblea dei soci della partecipata ha approvato il bilancio dello scorso anno, chiuso con un utile superiore a dieci milioni e 700 mila euro

Sarà il Comune di Prato a fare la parte del leone nella divisione del dividendo scaturito dal bilancio 2019 di Consiag, approvato dall'assemblea dei Soci e che ha fatto registrare un utile di 10.734.693 euro dopo aver accantonato ammortamenti per 3.250.421.

L’Assemblea ha anche approvato lo schema di destinazione del risultato d’esercizio al 31.12.2019: 6.500.000 di euro ai Comuni soci, 3.697.958,71 al fondo di riserva straordinaria, 536.734,67 al fondo di riserva legale.

Andranno quindi al Comune di Prato, che detiene oltre un terzo delle quote di Consiag, poco meno di due milioni e 400mila euro. Ecco, invece, la quota spettante alle altre amministrazioni pratesi: circa 350mila euro per Montemurlo, 180.700 a Vaiano, 97.500 Carmignano e a seguire 85.800 Poggio a Caiano, 74.100 Vernio e 42.900 Cantagallo.

Rispetto allo scorso anno, i proventi da partecipazioni di Consiag ammontano a 10.284.310 euro di cui 4,5 milioni da Publiacqua e 5,8 milioni da Estra Spa.

Alla luce dei positivi risultati delle partecipate e della necessità per i Comuni soci di garantire importanti servizi ai cittadini, Consiag si era impegnata ad assicurare la stabilità e l’entità dei dividendi distribuiti. Nel triennio 2017 - 2019 questi impegni sono stati rispettati, distribuendo 20,7 milioni di euro superiori rispetto ai 18 milioni preventivati.

“Il 2019 - ha dichiarato Nicola Perini, amministratore unico di Consiag Spa - è stato caratterizzato da un andamento economico, a livello nazionale, sostanzialmente piatto e non in linea con la crescita più accentuata degli altri paesi europei. Tuttavia, queste considerazioni appartengono quasi alla storia, alla luce degli avvenimenti che si sono verificati dal marzo 2020 in poi. Il pensiero corre all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e agli effetti che ha prodotto nel nostro sistema economico. In questo contesto, di graduale e faticosa ripresa delle attività economiche, le multiutility italiane continuano a rappresentare una realtà di riferimento per la ripartenza e lo sviluppo del sistema Italia".