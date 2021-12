15.12.2021 h 11:52 commenti

Il distretto strizza l'occhio al mondo del cinema: realizzata la copia del vestito funebre di Isabella d'Aragona

Un accordo fra Confartigianato Imprese e Manifatture Digitali per creare abiti con tessuti storici, lo studio è affidato ai corsisti del master La stoffa dei sogni. Giusti: "Un mercato di nicchia dove vengono apprezzate la manualità e le competenze dei nostri artigiani"

Il distretto strizza l'occhio al mondo del cinema storico riproducendo una perfetta copia del vestito funebre di Isabella d'Aragona, realizzato con un tessuto damascato, fatto a Prato, cucito da una sarta pratese e pensato all' interno del master La stoffa dei sogni.

L'idea è di Confartigianato Imprese che ha raccolto la sfida lanciata da manifatture Digitali. "Nel nostro distretto - ha spiegato Luca Giusti presidente di Confartigianato Prato - ci sono tutte le maestranze per eccellere anche in questo settore: abbiamo le competenze, i macchinari, la fantasia. Credo che sia un'opportunità per i nostri artigiani di affacciarsi verso questo mercato, di nicchia, ma molto interessante".

Marco Pieragnoli, che è riuscito a trovare l'artigiano perfetto per compiere la missione: Stefano Poli della Tessitura Fratelli Poli "Ho lavorato per più di un mese sul modello che mi era stato fornito- spiega l'artigiano - poi con pazienza sono riuscito ad avvicinarmi sempre più al modello originale. Il problema principale è stato trovare il macchinario giusto visto che i fili usati nel '500 erano di seta e molto fini, per cui ho realizzato una diversa composizione di trama e ordito che alla fine ha portato a un ottimo risultato. E' stata una grande soddisfazione e l'occasione anche per documentarmi sulla storia del costume del 500".

Un lavoro che è stato portato avanti insieme agli studenti del Master che hanno riprodotto sul Cad il disegno e si sono occupati del taglio, sono serviti dodici metri, e soprattutto con Roberta Orsi Landini, docente di storia del tessuto che ha ricostruito la composizione del tessuto dell'abito. "L'abito originario è stato più volte restaurato - ha spiegato - e quindi è stato complicato risalire alle fibre originali, quando ho ricostruito la struttura l'ho confrontata con la ligislazione del tempo che codificava i vari tessuti. Per quanto riguarda il colore all' inizio sembrava ruggine, poi in realtà era una sorta di ossidazione, era bianco. Mancavano le maniche e sono riuscita a ricostruirle in base alla moda del tempo".

Il bozzetto è di Thessy Schoenholzer Nichols, mentre a cucire a mano l'abito è stata la sarta Gabriella Fabozzi.

"Abbiamo posto le basi per realizzare - ha spiegato Francesca Conti responsabile del master - un servizio per le aziende che a Prato possono trovare le competenze necessarie per realizzare tessuti storici a costi accessibili".