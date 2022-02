22.02.2022 h 11:45 commenti

Il distretto di San Paolo sarà intitolato a Di Leo. Bugetti: "Il primo luglio il via ai lavori"

La consigliera regionale del Pd sicura che i tempi saranno rispettati: "E a settembre partirà anche il cantiere per la nuova palazzina del Santo Stefano". I residenti aspettano da 8 anni la struttura

Primo luglio 2022. E' la data che ieri, sera, all'assemblea pubblica organizzata al circolo Arci di San Paolo, è stata indicata dalla consigliera regionale Pd, Ilaria Bugetti, per l'inizio dei lavori di costruzione del distretto sanitario in via Toscanini che diventerà una vera e propria Casa di comunità (ex casa della salute). Una previsione molto ottimista considerando che sì, il progetto esecutivo è pronto ma la gara d'appalto non è ancora stata bandita. Per quella ci vuole la certezza delle fonti di finanziamento sui 4,3 milioni di costo (di cui oltre 4 milioni ex articolo 20 e 215mila euro Pnrr), ma Bugetti ha dato ampie rassicurazioni anche su questo fronte: "Gli uffici della Regione mi hanno detto che a marzo sarà siglato l'accordo Stato-Regioni che ci permetterà di andare a gara. Il progetto è coperto da fondi Pnrr e questo ci permette di avere procedure più snelle per l'affidamento dei lavori".

Dunque tra cinque mesi il popoloso quartiere a ovest del centro, oltre 18mila abitanti, vedrà all'orizzonte la fine di un'attesa durata 8 anni, da quando cioè è stato chiuso il vecchio distretto: "Prima di chiudere una struttura, bisogna pensare al dopo - afferma Fernando Masciello, organizzatore della serata e capo della battaglia per riportare sul territorio il presidio sanitario - E invece è da otto anni che ascoltiamo solo promesse non rispettate che hanno favorito solo la sanità privata". Masciello che si è fatto promotore di un'iniziativa sul distretto: "Vogliamo intitolare la struttura al dottor Di Leo, il grande oncologo morto lo scorso anno. - afferma - Abbiamo il via libera della famiglia e della Fondazione Pitigliani per cui siamo pronti a far partire la raccolta firme". I cittadini presenti che abitano nei pressi di via Toscanini hanno chiesto che la costruzione del distretto sia accompagnata anche da una adeguata dotazione di parcheggi e una corretta sistemazione della viabilità per evitare congestionamenti.

La direttrice della società della salute, Lorena Paganelli, ha spiegato che il distretto funzionerà 24 ore su 24, avrà la diagnostica e sarà contrassegnato da una fortissima integrazione con i medici di medicina generale. Sandro Malucchi, segretario generale della Funzione pubblica Cgil di Prato e Pistoia, ha esortato i vertici sanitari regionali e nazionali "a porsi obiettivi di salute anzichè di bilancio che ci costringono ad aspettare dieci anni un distretto. Sono le risposte non date e le promesse non mantenute che determinano uno scollamento tra cittadini e politica".

C'è un'altra data molto attesa da tutta la città: la costruzione della nuova palazzina del Santo Stefano che aumenterà i posti letto di 100 unità. Secondo quanto assicurato alla consigliera Bugetti, i lavori dovrebbero iniziare il 30 settembre prossimo. Anche in questo caso il progetto dell'Asl Toscana centro è pronto, ma per andare a gara si attende una firma sulla copertura statale degli oltre 9 milioni di euro ex articolo 20 che si aggiungeranno ai 10 già stanziati dal Cipe per una spesa totale di oltre 19 milioni di euro. I lavori per la messa in sicurezza idraulica di tutta l'area con la costruzione di una vasca d'espansione invece, sono già stati affidati e dovrebbero partire a breve.

Edizioni locali collegate: Prato

