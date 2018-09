20.09.2018 h 18:08 commenti

Il Distretto di San Paolo pronto entro il 2020: ecco l'impegno di Regione, Asl e Comune

I vertici dei tre enti hanno presentato il progetto di fattibilità tecnico economica della struttura che sorgerà tra via Toscanini e via Donizetti. Quello esecutivo dovrebbe essere pronto per la primavera 2019.

Potrebbe essere pronto già nel 2020 il nuovo distretto socio sanitario di San Paolo. E' l'impegno che stamani, 20 settembre, si sono assunti pubblicamente il direttore generale dell'Asl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese, l'assessore regionale alla Sanità, Stefania Saccardi, e il sindaco di Prato, Matteo Biffoni presentando ufficialmente il progetto di fattibilità tecnico-economica della struttura che sorgerà in un terreno incolto di proprietà comunale tra via Toscanini e via Donizetti, anticipato oltre un mese fa da Notizie di Prato ( LEGGI) . "Avevamo promesso agli abitanti di San Paolo di riportare questo tipo di servizio sul territorio - afferma il sindaco - e il nuovo Distretto che nascerà non soltanto assolverà alle funzioni ordinarie, ma sarà potenziato da tutta una serie di ulteriori servizi".

Una struttura nata per i 18mila abitanti del quartiere, ma che avrà un bacino d'utenza che supererà i 50mila abitanti perchè nei 1800 mq divisi su piani troveranno spazio anche servizi per tutta la città come il Centro Salute Donna (piano terra) e la salute mentale adulti (2° piano), oggi ospitati in una parte dell'ex Misericordia e Dolce. "Non c'è dubbio che questo nuovo Distretto, che contiamo possa vedere la luce entro il 2020, rappresenti una risposta territoriale forte e soprattutto completa" il commento dell'assessore regionale alla Salute Stefania Saccardi. "Credo sia importante sottolineare che è grazie all'ottima collaborazione che c'è stata tra Comune e Azienda sanitaria che è stato possibile portare a fondo questo progetto in tempi relativamente rapidi".

Guardia medica, prelievi, ambulatori, visite specialistiche, assistenza infermieristica, casa della salute e anche attività amministrativa come scelta del medico ed esenzioni. Tanti servizi che conferiscono al polo sanitario la massima espressione di complessità assistenziale sul territorio.

"Completezza è esattamente una delle parole chiave di questo progetto, visto che al nuovo Distretto sostanzialmente mancherà solamente la funzione del ricovero ospedaliero" ha specificato il direttore generale dell'Asl Toscana Centro Paolo Morello Marchese.

La struttura è 300 mq più ampia rispetto all'accordo tra Asl e Comune, di conseguenza il costo preventivato di 3,3 milioni di euro potrebbe aumentare di circa 100mila euro. Aspetto questo che sarà definito meglio in sede di progettazione definitiva a cui seguirà quella esecutiva e la variante urbanistica previste per la primavera prossima. Seguirà la gara d'appalto gestita dall'Asl a cui la struttura passerà di proprietà e competenza solo una volta ultimata.

Per il consigliere regionale Nicola Ciolini, membro della commissione Sanità "Con questo e altri interventi stiamo cambiando l'idea di Prato come cenerentola della sanità toscana".

La collega Ilaria Bugetti aggiunge: "Quella di oggi è una pirma risposta concreta all’insufficienza di strutture territoriali, indispensabile per il modello di sanità toscana scelto, che il nostro territorio vive ormai da tempo. E adesso al lavoro sulle liste d’attesa".

Nell'occasione è stato annunciato anche lo spostamento dei 12 letti dell'Hospice dalla struttura di piazza del Collegio, che presenta infiltrazioni d'acqua e a breve sarà interessata dall'abbattimento del vecchio ospedale, alla palazzina ovest dell'ex Misericordia e Dolce al piano superiore rispetto alle cure intermedie.

E.B.