"Il distretto dell'illegalità", levata di scudi del sindaco e delle categorie economiche contro Piazza pulita

Biffoni e Confindustria Toscana Nord hanno inviato email al vetriolo alla redazione in cui si ribatte a ogni assunto contenuto nel servizio dedicato alla realtà produttiva pratese andato in onda giovedì scorso. Confartigianato propone una risposta corale della città

"Non posso consentire che passi un messaggio falso sulla nostra realtà produttiva". A parlare è il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, su tutte le furie, come le categorie economiche, per l'immagine di un distretto tessile sinonimo di illegalità e sfruttamento lavorativo, tra l'altro nell'indifferenza delle istituzioni cittadine, emersa dal servizio della trasmissione Piazza pulita andata in onda giovedì 20 maggio su La7.

"E' ingiusto mettere dentro lo stesso sacco cinquemila aziende e trattarle tutte indistintamente come banditi. - prosegue Biffoni - abbiamo fior fiore di imprese che investono in ricerca e formazione, che assumono e che credono nella sostenibilità ambientale. Ecco in quel servizio sono state messe al pari di quelle che sfruttano. Si è gettato discredito e fango su tutto il settore con un danno d'immagine incalcolabile. Generalizzazioni che ledono la dignità del lavoro dell'intera comunità. Mi chiedo perchè non è stata inserita l'intervista al responsabile del dipartimento di prevenzione dell'Asl, Renzo Berti sul grande lavoro fatto per mettere in sicurezza le aziende a conduzione cinese. Quasi un'ora di intervista in video e non ne è andato in onda neanche un secondo. Badate che nessuno nega che ci siano sacche di illegalità. Lo sappiamo bene e da anni, anche con la Procura e la Regione, lavoriamo per combatterla nelle sue numerose forme. Tra l'altro siamo gli unici in Italia ad avere uno sportello contro lo sfruttamento del lavoro. Contestiamo quel servizio semplicemente perchè afferma falsità. Non lo posso accettare".

Sia Biffoni che i vertici di Confindustria, hanno inviato un'email al vetriolo alla redazione di Piazza Pulita. Lettere in cui viene fatto a pezzi il servizio incriminato, punto per punto, e dove si invita il conduttore, Riccardo Formigli, a venire a conoscere davvero le aziende e l'impegno profuso da tutte le istituzioni. Quella di Confindustria contiene anche la diffida a rimuovere il servizio dal sito.

Confartigianato Imprese Prato chiede che la risposta sia corale e lancia una proposta ben precisa che va oltre l'episodio contestato: la convocazione urgente di un tavolo con tutti gli attori della vita sociale, economica e istituzionale della città per rispondere in modo unito e compatto "al pessimo servizio televisivo di La7" ma, più in generale, per mettere mano a un problema e a una lacuna che il nostro territorio soffre da decenni: l’incapacità di comunicare in modo corretto la propria realtà.

"Un servizio – spiega il presidente di Confartigianato Imprese Prato, Luca Giusti – che preferisce seguire la linea scandalistica per catturare qualche ascolto in più rispetto a quella della ricerca della verità. È innegabile che esistano purtroppo nel nostro distretto ancora situazioni di sfruttamento come quelle descritte, ma chiunque abbia l’onestà intellettuale di approfondire il discorso scoprirebbe che quelle situazioni sono casi marginali che occorre continuare a combattere come Prato sta facendo ormai da anni, come possono testimoniare i numeri. E se dobbiamo chiedere onestà intellettuale ai giornalisti che vogliono raccontare la nostra realtà, compito nostro e ormai necessità inderogabile, è quella di presentarla nel modo migliore, mettendo da parte i personalismi per tracciare e seguire una strategia di comunicazione che coinvolga tutti e offra finalmente al Paese e al mondo un’immagine di Prato almeno consona alla realtà. Un territorio dove da sempre si lavora molto per creare sviluppo e ricchezza e che ormai da svariati anni lo fa non solo stando nelle regole, ma precorrendo spesso i tempi anche per quanto riguarda sia i metodi che le condizioni di lavoro".

Proposta che trova subito l'appoggio del sindaco Biffoni. Ora si attende quello di Confindustria e dei sindacati.

(e.b.)